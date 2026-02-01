Rekordni stand-up na Gripama: 4200 ljudi i gotovo 100 tisuća eura za KBC Split

Nevjerojatnih 4200 ljudi okupilo se u subotu navečer u dvorani Gripe na najposjećenijem stand-upu u regiji gdje su kupovinom karata sudjelovali u humanitarnoj akciji, te prikupili oko sto tisuća eura za kupnju magnetske rezonance Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC- a Split.

Tamo su na najbolji način, druženjem uz smijeh i humanitarnom akcijom, obilježili deset godina stand- upa. SplickaScena još od 2022. godine donira svoje nastupe Bradatoj aukciji, a tako je bilo i sinoć kada su se Josip Škiljo, Ivica Lazaneo, Ante Travizi i Tomislav Primorac odrekli honorara u korist Bradate. Osim njih Splićane su potpuno besplatno nasmijavali i njihove kolege, Goran Vinčić, Vlatko Štampar, Srđan Olman i Andrija Dabanović.

Osim dva sata potpunog smijeha nakon kraće pauze Lazaneo i Primorac su publici predstavili Sajdkvest novi koncept komedija muzika. Kombinacija je to stand-upa i autorske muzike. To je ujedno bio i prvi put da Lazaneo i Primorac nastupaju kao duo u tom komedija muzika formatu.

Brojni posjetitelji koji su na Gripama uživali u SplickojSceni nakon stand-upa su nam rekli da se "ne sjećaju kada su se posljednji put tako dobro nasmijali" jer taj im je osjećaj trajao neprekidno više od dva sata. Marija Mandić je rekla da joj je žao što stand-upa nema više na programu jer ona je "spremna dolaziti svaki dan ako treba samo da se smije".

Jedan od organizatora Bradate aukcije Siniša Šunjić vjeruje da će se potreban iznos za kupnju magnetske rezonance od milijun kuna uspjeti skupiti do studenog kada će se održati finalno brijanje u Planu B.

- Puno mi je srce, oduševljen sam i stvarno ne mogu vjerovati koliko je splitska publika to podržala ne samo prisustvom i kupnjom karata nego atmosferom koja je nezaboravna, kazao je Josip Škiljo.

Rekao je da kada su prije deset godina startali sa stand-upom bio je na samim počecima. Tada su nastupali za prijatelje i svoju ekipu. "Upad" je bio 10 kuna, a gledalo ih je svega 20 do 30 ljudi, a sada nakon deset godina su došli na više od četiri tisuće ljudi koji su puni podrške.

- Sada je stand-up postao određeni standard koji smo podigli na neku razinu da se pune ovakve sportske dvorane. Ovo je najveći nastup koji je ikada bio održan na Balkanu na hrvatskom jeziku. Ovo nitko od komičara nije doživio, rekao je Škiljo.

Posebno je ponosan zbog Splicke scene i svojih kolega, te Bradate aukcije bio i Tomislav Vinčić koji je pozvao sve da podrže Stand up scenu u Splitu jer je neprocjenjiva.

- Jako sam ponosan što sam tu, što su me zvali i što sam s njima dijelio ovu pozornicu na Gripama.

Magnet, za koji se prikupljao sredstva, Klinici za onkologiju i radioterapiju će, čulo se sinoć, omogućiti sedam planiranja liječenja dnevno i 13 snimanja svaki dan što znači 50 tisuća pregleda u deset godina, odnosno bržu i precizniju dijagnostiku i ono najvažnije spašene živote.