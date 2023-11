REKORDNI BROJ EKIPA NA MALONOGOMETNOM TURNIRU U SOLINU "Nek se vatrogasci vide i na drugim mistima, a ne samo na požaru"

DVD Solin organizira memorijalni malonogometni turnir u čast Milorada Draškovića Bilkana, punog naziva 23.Memorijalni malonogometni turnir "Milorad Drašković Bilkan".

Kako kažu iz DVD Solina, imperativ i osnovna zamisao ovog turnira su sportsko nadmetanje i druženje među kolegama vatrogascima.

Turnir će se održati ovog vikenda, 11. i 12. studenog u gradskim dvoranama na Bilankuši i Arapovcu.

"Dobrovoljno vatrogasno društvo Solin organizira memorijalni malonogometni turnir u čast prvog predsjednika Milorada Draškovića Bilkana, koji ove godine obilježava svoje 23. izdanje.

Imperativ i osnovna zamisao ovog turnira su sportsko nadmetanje i druženje među kolegama vatrogascima.

Turnir se tradicionalno održava odmah nakon požarne sezone, kako bi se stari kolege i prijatelji prisjetili davnih intervencija i požara, a nova prijateljstva skovana na požarištu između kolega različitih društava testiraju u nadmetanju loptom na dvoranskom parketu.

'Turnir se održava zato da se vatrogasci vide i na drugim mistima a ne samo na požaru' – riječi su jednog od prvotnih organizatora turnira prije 23 godine.

Turnir sa rekordnim brojem od 26 ekipa održava se ovog vikenda, 11. i 12. studenog u gradskim dvoranama na Bilankuši i Arapovcu.

Raspored susreta za subotu je od 11:00 do 20:00 u dvorani Arapovac i od 09:00 do 15:00 u dvorani Bilankuša. Za nedjelju je raspored od 11:00 do 17:00 u dvorani Bilankuša.

Pozivamo sve zainteresirane ljubitelje malog nogometa da svojim dolaskom uveličaju događaj na kojem zasigurno neće nedostajati pravih poteza.

Radujemo se Vašem dolasku", poručili su solinski vatrogasci.

Cijeli raspored i detalji susreta dostupni su u objavi na društvenim mrežama.