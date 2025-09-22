Rekordi srušeni, dojmovi neizbrisivi – Weekend.18 nadmašio sva očekivanja

Punoljetno izdanje najutjecajnijeg festivala u regiji okupilo je najviše sudionika do sada i potvrdilo Rovinj kao nezaobilaznu točku susreta komunikacijske, medijske, poslovne i kreativne zajednice. Kroz deset dvorana i šest festivalskih cjelina razmijenjene su ideje, iskustva i vizije koje će oblikovati budućnost industrije i društva.

Weekend.18 obilježili su i govornici čije se poruke čitaju daleko izvan Rovinja. Lara Boro, CEO The Economist Group, istaknula je važnost objektivnosti i uravnoteženog pristupa u izvještavanju: „Kada je Trump pobijedio drugi put, javno smo regrutirali novinare koji ga podupiru jer smo željeli čuti i tu perspektivu. Ne smije biti polarizacije, moramo imati oba pola. Čak i ono što Trump kaže, nekad može biti točno i imati smisla.“ Michael Wolff, autor bestselera Fire and Fury, podsjetio je da je Trump „istovremeno idiot i genije. Idiot jer ne zna gotovo ništa i vodi rat protiv samih informacija, genije jer je uspio upravo tim kaosom osvojiti pažnju i biti središte svake rasprave.“ Mariana van Zeller, nagrađivana novinarka National Geographica, u prepunoj dvorani podijelila je svoja iskustva s globalnih crnih tržišta i mreža krijumčarenja te istaknula da „prava snaga priče dolazi iz iskrenosti i izgradnje odnosa, čak i s onima koji žive izvan zakona“. Mirsada Begović, urednica Al Jazeere English, istaknula je kontekst u kojem novinari danas rade, u svijetu obilježenom ratovima, dezinformacijama i stalnom polarizacijom, gdje je istina često prva žrtva globalnih kriza. „U objektivnost ne smije biti sumnje, čak i dok nam životi doslovno vise o niti“, dodala je Begović.

Drugi dan Weekenda otvoren je inspirativnim predavanjem Jamesa Taylora, nagrađivanog stručnjaka za kreativnost i umjetnu inteligenciju, koji je naglasio da „naša budućnost ovisi o tome koliko ćemo poticati vlastitu kreativnost jer upravo ona ubrzava inovacije više od bilo kojeg koda“. Tijekom dana, Federico Paderni, izvršni direktor za tržišta u razvoju u regiji EMEA, X, naglasio je da „X više nije samo društvena mreža, već tehnološka platforma koja gradi budućnost u stvarnom vremenu, a brendovi moraju biti spremni na hiper-prilagodljivost. Komunikacija će morati biti više personalizirana, a sadržaj relevantniji“, ističući kako samo hrabri i prilagodljivi brendovi mogu uspjeti u toj brzoj i nepredvidivoj areni.

Festival je otvorio prostor i za regionalne refleksije. Na panelu „Bili Srbin, Hrvat i Slovenac…“ , Ante Tomić, Zoran Predin, Dragoljub Petrović i Zoran Kesić, kroz humor i satiru secirali su balkanske stereotipe, dok je rasprava „Hejteri: Tko su ti čudni ljudi?“ pokazala kako se online mržnja može neutralizirati autentičnošću i humorom. „470 tisuća ljudi na mom profilu samo čeka da me hejta“, rekao je Zoran Šprajc, dok je Ida Prester podijelila komentar „Jugoslavenka, feministica, komunjara, ali bar nije Srpkinja“, ilustrirajući apsurdne i bizarne načine na koje hejteri napadaju pojedince. Posebnu snagu imale su i poruke žena u newsroomu. „Publika prepoznaje iskrenost, a ne imitaciju“, istaknula je Mojmira Pastorčić te dodala da žene u vijesti donose novu dimenziju: „Osjetljivije smo na neke teme, donosimo empatiju i mijenjamo ton izvještavanja.“ Ipak, priznaje da se novinarke često suočavaju s pritiscima koji nemaju veze s poslom: „Zašto bi se Šprajcu komentirale fore, a meni košulje? Zahtijevam da se priča o sadržaju. Ne želim pričati o svojoj beauty rutini, želim da me doživljavaju ozbiljno kao i kolege.“

Weekend.18 bio je i prostor najava novih inicijativa. Nenad Milanović, osnivač i CEO CAKE.com, najavio je osnivanje potpuno neovisnog medija u Srbiji koji će zapošljavati novinare otpuštene zbog kritičkog izvještavanja: „Ne želim u medijski biznis, ali najbitnije je da postoji medij koji će nepristrano izvještavati o stvarnom stanju na terenu i svemu što režim radi.“

Dok su jedni paneli otvarali društvena pitanja, drugi su festivalu dali snažnu stratešku dimenziju. AI.Weekend, posvećen isključivo umjetnoj inteligenciji, pokazao je kako tehnologija već sada mijenja poslovne modele. Kroz dva stagea predstavljeni su primjeri primjene AI-a u medijima, marketingu, medicini, financijama i kreativnim industrijama. Zaključak je bio jasan, umjetna inteligencija ne oduzima posao ljudima, već oslobađa vrijeme za kreativne i strateške zadatke, dok odgovornost i etička primjena ostaju ključni izazovi. HR.Weekend istaknuo je najnovije trendove u upravljanju, liderstvu i korporativnoj kulturi, pokrećući rasprave o budućnosti poslovanja u regiji, Finance.Weekend otvorio je rasprave o budućnosti tržišta i ulozi digitalnih inovacija u financijama, Investment.Weekend istaknuo je potencijal ulaganja u regiji i važnost održivih projekata, dok je Energy.Weekend naglasio presudnu važnost energetske tranzicije.

Završna poruka festivala bila je jasna. „Weekend nije samo festival, već platforma koja oblikuje trendove i otvara razgovore koji mijenjaju industriju. Ove godine pokazali smo da Rovinj nije samo mjesto susreta, nego i prostor u kojem nastaju ideje koje će obilježiti sljedeće desetljeće“, zaključio je direktor festivala Tomo Ricov.

Weekend.18 tako je još jednom pokazao da nije samo događaj, već pokret, mjesto gdje se susreću lideri i gdje se oblikuje smjer kojim će se regija kretati u godinama koje dolaze.