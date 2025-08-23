REKORDAN UVOZ Lani smo uvezli milijun svinja, goveda i ovaca!

Rekordan uvoz žive stoke u Hrvatskoj zabilježen je protekle godine.

Kako otkriva Danica, lani je u Hrvatsku uvezeno blizu milijun živih svinja, goveda, ovaca i nešto malo koza! To je 16 posto ili čak 135.000 grla više nego prethodne godine.

Najviše živih svinja uvezli smo iz Nizozemske (318.000) i Danske (199.000). Najviše goveda stiglo je iz Rumunjske (53.000) i Nizozemske (46.000), a ovaca iz Rumunjske (58.000) i Mađarske (54.000 komada).

Značajno je skočio i uvoz svježeg i zamrznutog mesa. Tako smo goveđeg mesa te trupova i polovica lani uvzeli oko 39.000 tona, što je 19 posto više nego pretprošle godine. Najviše govedine dolazi iz Nizozemske, Poljske i Italije.

Svinjskog mesa uvezli smo protekle godine čak 109.000 tona (oko sedam posto više): najviše iz Njemačke, Mađarske, Španjolske i Danske.

Prema posljednjim dostupnim podacima Ministarstva poljoprivrede, samodostatnost Hrvatske u mesu pretprošle je godine iznosila oko 62 posto (godinu ranije 68 posto). Podataka za prošlu godinu još nema, ali sudeći po uvozu brojke su još gore.

Pritom je samodostatnost u govedini predlani iznosila 57 posto (godinu ranije 67 posto), svinjetini 54 posto (57), a mesu peradi 74 posto (predlani 86 posto).