Rekordan odaziv na program DOMNIO Arheološkog muzeja u Splitu

U subotu, 11. travnja 2026., Arheološki muzej u Splitu, u suradnji s Riznicom splitske katedrale, organizirao je središnji tematski program DOMNIO. Put sv. Dujma koji je i ove godine izazvao veliki interes javnosti.

Ovaj iznimno popularan tematski program posvećen sv. Dujmu koji Arheološki muzej u Splitu tradicionalno organizira u travnju svake godine, u potpunosti je popunjen u rekordnom roku, a brojni sudionici sudjelovali su u jedinstvenom iskustvu koje povezuje Salonu i Split kroz priču o sv. Dujmu (Domnio), nekada salonitanskom biskupu i mučeniku, a danas zaštitniku grada Splita.

Od mjesta mučeništva do katedrale

Program je započeo u Arheološkom muzeju u Splitu, odakle su posjetitelji organiziranim autobusnim prijevozom krenuli prema Saloni. Stručno vodstvo nastavljeno je na prostoru salonitanskog amfiteatra, mjestu gdje je prema povijesnim izvorima 10. travnja 304. godine pogubljen biskup Domnio. Sudionici su potom obišli lokalitet Manastirine, gdje se nalazi njegov grob, jedno od najvažnijih ranokršćanskih hodočasničkih mjesta. Upravo na tom prostoru, oko groba mučenika, podiže se bazilika čime Salona postaje značajno duhovno središte što će imati značajne posljedice i kasnije kroz povijest.

Put kojim je nastajao Split

Poseban segment programa predstavljao je povratak prema Splitu, tijekom kojeg su sudionici pratili povijesnu rutu prijenosa relikvija sv. Dujma. Prema predaji, relikvije su nakon propasti Salone prenesene u novonastalo naselje unutar Dioklecijanove palače (danas Split), putem koji vodi preko područja današnje Dujmovače. Upravo na tom prostoru i danas se čuva sjećanje na taj prijelaz, kroz crkvicu posvećenu sv. Dujmu koja dodatno potvrđuju kontinuitet njegova štovanja.

Muzej i katedrala kao završna točka priče

Nakon povratka u Split, program se nastavio u Arheološkom muzeju u Splitu, gdje su sudionici kroz stručno vodstvo upoznali ključne spomenike povezane sa sv. Dujmom i razvojem ranog kršćanstva, dok je završni dio programa održan u Riznici splitske katedrale i samoj splitskoj katedrali, gdje se štovanje svetca kontinuirano njeguje već više od 1700 godina.

Više od programa – iskustvo identiteta

„Program DOMNIO. Put sv. Dujma osmišljen je kao cjelovito iskustvo koje povezuje prostor, povijest i identitet. Naš je cilj bio približiti priču o sv. Dujmu ne samo kao povijesnu činjenicu, nego kao živu priču koja nas i danas oblikuje. Vjerujemo da će ovaj program u budućnosti također postati tradicionalan trenutak zajedničkog okupljanja i dodatna vrijednost kolektivnoj memoriji o sv. Dujmu.“ – poručuju iz Arheološkog muzeja u Splitu.

Iskustva posjetitelja

Sudionici programa posebno su istaknuli doživljaj kvalitete interpretacije od strane kustosa iz Arheološkog muzeja u Splitu te povezivanja prostora, prošlosti i sadašnjosti:

„Ovo nije bilo klasično razgledavanje, nego pravo putovanje kroz vrijeme. Hvala kustosima muzeja koji su nam ovu priču prenijeli na pravi način. Oduševljena sam!“ – istaknula je Maja koja nam je rekla da joj je ovo prvi put u programu Arheološkog muzeja u Splitu.

„Najviše me se dojmio dio vožnje kada smo pratili put prijenosa relikvija. Odjednom neke dijelove grada gledate potpuno drugačije“ – podijelila je s nama Anita kojoj je ovo treća godina sudjelovanja.

„Program je izuzetno dobro osmišljen, kombinacija stručnog vodstva i pravog subotnjeg izleta daje potpuno novu dimenziju razumijevanja prostora.“ – izjavio je Nikola kojemu ovo također nije prvi put da sudjeluje u ovom programu.

Program se nastavlja – Predstoje obiteljske avanture

Nakon iznimno uspješnog prvog termina koji je bio osmišljen za odrasle, program se nastavlja kroz dvije dodatne izvedbe: subota, 18. travnja 2026. i subota, 25. travnja 2026. Riječ je o programu DOMNIO. Put sv. Dujma – obiteljska avantura, prilagođenom djeci i obiteljima, s posebnim naglaskom na interaktivno iskustvo, istraživanje prostora i učenje kroz igru.

„Poseban naglasak stavljen je na uključivanje obitelji i djece, jer se upravo kroz ovakva iskustva stvara dugoročna i emocionalna povezanost s vlastitom baštinom. Mjesta je još jako malo pa pozivamo sve da se što prije prijave.“ – napominju iz Arheološkog muzeja u Splitu.