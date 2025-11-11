Nakon nedavnih incidenata u Splitu i Zagrebu te spriječenog pokušaja napada u Rijeci, društvene napetosti u Hrvatskoj ponovno su u prvom planu. Javni prostor i društvene mreže preplavljeni su oštrom retorikom, podjelama i govorom mržnje, a sve se češće postavlja pitanje tko je odgovoran za takvo ozračje u društvu. O toj se temi raspravljalo u HRT-ovoj emisiji Otvoreno.

Reiner: Sve je počelo svastikom na Poljudu

Saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner smatra da treba postaviti pitanje kome koristi stvaranje osjećaja nesigurnosti, neizvjesnosti i nestabilnosti u Hrvatskoj.

"Odgovor je jasan, to može koristiti samo onima koji zastupaju ekstremne politike, prvenstveno ekstremne lijeve, jer tako je sve i počelo", rekao je Reiner, podsjetivši na svastiku na Poljudu iz 2015. godine.

"Priče nisu počele sada nego 2015. godine svastikom na Poljudu", rekao je Reiner. "Usprkos 88 kamera, eto, nikako se nije moglo naći... A zna se tko je bio na vlasti. Nikako se nije moglo naći tko je to napravio. Svastika u ovim krajevima ne predstavlja ništa drugo nego agresora u Drugom svjetskom ratu", rekao je.

Ustvrdio je da oni koji ne mogu osporiti rezultate Vlade pokušavaju stvoriti nesigurnost, ističući pritom rekordno nisku nezaposlenost i rast plaća veći od inflacije.

Jakšić: HDZ ideologijom skreće pozornost s gospodarskih promašaja

Mišel Jakšić iz SDP-a ocijenio je Reinerove tvrdnje neuvjerljivima i pretjeranima.

"Akademiče Reiner, Isuse moj Bože. Ja stvarno vjerujem da ne vjerujete sve ovo što ste sad ispričali. Dakle, 2015. svastika, žao mi što do danas očito nismo saznali tko je krivac, ali po ovom tonu ispada da je to osobno nacrtao Zoran Milanović. Iako svatko tko je imalo razuman zna da on to sigurno nije radio", kazao je Jakšić.

Naglasio je kako smatra da je "veća sramota za Hrvatsku što smo imali u zatvoru premijera i predsjednika HDZ-a" zbog prodaje nacionalnih interesa i ratnog profiterstva.

"Povijest Hrvatske države nam govori da kada god HDZ sa svojim partnerima, sada je to DP, nema odgovore na ono što muči hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo, tada se malo zaigravamo ideologijom", ustvrdio je. Iako je priznao točnost statistike o rastu plaća, dodao je da smo i dalje "ohoho ispod europskog prosjeka", dok su cijene odavno europske.

Kritizirao je stanje u poljoprivredi, energetici i stambenu politiku kao rezultate desetogodišnje vladavine HDZ-a.

Propitao je i suverenizam vladajućih: "Pa zašto taj suverenizam ne pokažemo Viktoru Orbanu, koji je sad otišao Trumpu i opet je imao kanonadu po Hrvatskoj i po hrvatskim nacionalnim energetskim interesima. Tu nekako smo tanki jer to su ipak bratske stranke".