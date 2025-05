Reić: Koalicija s Bilićem će propasti. Perišić je sam odlučio otići iz Hajduka

Završnica ovosezonske SuperSport HNL-a donosi nikad napetiju borbu za naslov prvaka. Komentatori i nogometni analitičari HRT-a Zdravko Reić i Mario Zorko iznijeli su svoja viđenja situacije u emisiji Studio 4.

Hoće li Hajduk u Šibeniku dobiti više karata?

- Uobičajeno je da gostujući klub dobije pet posto ulaznica. Ispostavilo se da Šibeniku nije važan broj gledatelja, ne kao što Lokomotiva nema problema kao gost prepustiti svoju tribinu na Maksimiru. Šibenik je u teškoj situaciji, ispali su u niži rang, priča se o novom vlasniku... Volio bih da se Šibenik vrati u prvu ligu brzo jer Dalmacija mora imati dva kluba u HNL-u, rekao je Reić pa dodao:

- Hajduk mora doći tamo i osvojiti tri boda. A o onome što je bilo – nećemo sada. Funcuti neka navijaju za svoj klub u granicama dobrog ukusa, isto vrijedi i za Torcidu koja itekako zna pretjerati. Neka sve ostane na sportskom ponašanju.

Zorko naglašava da ovako uzbudljiva završnica nije viđena godinama:

- Puna će biti Rujevica, pun Maksimir... ali realno, Hajduk je neprikosnoven po domaćim i gostujućim utakmicama. Da imamo bolju infrastrukturu i da nema ovakvih stvari kao u Šibeniku, bilo bi još više. No, Rijeka je ta koja ovisi sama o sebi. Nitko drugi nema bolje šanse.

Šanse naših klubova u Europi?

- Od 2013./2014. Dinamo je deset puta bio prvak, Rijeka jednom. Ali Rijeka je sedam puta bila druga, dok je Hajduk samo tri puta. Dinamo je najpouzdaniji europski predstavnik, a gledajte, Hajduk nije prošao europske kvalifikacije od 2009. ili 2010. godine. Konferencijska liga počinje u srpnju, a Hajduk još nema trenera, nema igrački kadar, ne zna se tko dolazi. Što se tiče Rijeke, oni znaju iznenaditi u Europi – iako su prošle godine ispali od Olimpije. Ipak, imaju kvalitetu da nekog iznenade ako primjerice uđu u Europskoj ligu.

Zorko smatra da bi eventualni naslov Dinama bio nezaslužen:

- Ovo je sezona u kojoj dominira kaos iz Dinama – četiri trenera, promjena sportskog direktora... Klub koji je uzeo toliko novca od Lige prvaka, igrao zapravo loše i da sad uzme naslov – bilo bi to nezasluženo. Rijeka ima kvalitetnu i stručnu sportsku politiku – prodaju igrače za 20 milijuna eura, a dovode ih bez odštete i Mišković tamo radi dobar posao. Ako tko zaslužuje titulu, to je Rijeka.

Osvrćući se na stanje u Hajduku, Reić nije bio optimističan, no prvo je kratko prognozirao finale Europske lige, koje se igra danas u Bilbau:

- Svakako da Englezi imaju najveću klupsku kvalitetu. Manchester ima lošu sezonu, a da uđe u Ligu prvaka. što donosi osvajanje Europske lige, to bi im spasilo godinu. Što se tiče Rakitića, jako mi je žao da mu karijera ide kraju, ali možda ostane u Hajduku kao dio stručnog stožera. Žao mi je i što se napada Gattusa – on nije kriv za sve. Perišić je sam odlučio otići iz Hajduka, mislio je na svoju zaradu i ja mu to ne zamjeram, kaže Reić i dodaje:

- Izbor nadzornog odbora u Hajduku krenuo je prekasno. Spominje se koalicija sa Slavenom Bilićem i Goranom Vučevićem te Josipom Skokom i Mijom Pašalićem, ali s obzirom na Bilićeve izjave da je on primarno trener – mislim da će ta priča propasti, zaključio je Reić.