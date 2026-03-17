"Referendum o rušenju Poljuda je nezakonit": Puljak prozvala Šutu – “Manipulirao je javnošću bez provjere osnovnih činjenica”

Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak ponovno se oglasila o temi Poljuda, poručivši da je najavljeni referendum o njegovu rušenju nezakonit.

Kako je istaknula, već su na jučerašnjoj konferenciji za medije upozorili na pravne prepreke takvoj inicijativi.

“Referendum o rušenju Poljuda je nezakonit. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, referendum se može organizirati samo o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, a rušenje zaštićenog kulturnog dobra definitivno nije u toj domeni”, poručila je Puljak.

Naglasila je da Grad Split nema ovlasti odlučivati o uklanjanju zaštite s kulturnog dobra koje je pod ingerencijom države.

“Grad Split jednostavno nema nikakve ovlasti odlučivati o skidanju zaštite s kulturnog dobra koje je pod zaštitom države”, dodala je.

“Prvi dokaz potpune aljkavosti”

Puljak je oštro kritizirala Tomislava Šutu, tvrdeći da je povlačenje referenduma s dnevnog reda pokazatelj neozbiljnosti.

“Povlačenje referenduma s dnevnog reda je prvi dokaz potpune aljkavosti Tomislava Šute. Čovjek je najavljivao referendum, podizao tenzije i manipulirao javnošću, a da pritom nije provjerio ni osnove zakonitosti svojih namjera”, istaknula je.

Traži tematsku sjednicu i uključivanje struke

Puljak je poručila da neće odustati od ove teme te da i dalje traže sazivanje tematske sjednice o Poljudu.

“Mi ne odustajemo. I dalje zahtijevamo tematsku sjednicu o Poljudu i na njoj razgovor sa strukom, arhitektima i konzervatorima, a ne s bagerima”, navela je.

Zaključno je poručila da će se boriti za očuvanje Poljuda kao važnog dijela identiteta grada.

“Spremni smo braniti naše kulturno dobro i naš identitet do kraja”, poručila je Puljak.

Rasprava o budućnosti Poljuda tako se nastavlja, uz sve izraženije političke i stručne podjele oko pitanja njegove obnove i očuvanja.