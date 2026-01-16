Redari krenuli u akciju uoči Thompsonovog koncerta: kažnjeni i potjerani ilegalni prodavači

Na području splitskih Gripa danas je pojačano djelovanje redarstva uoči večerašnjeg koncerta Marko Perković Thompson.

Kako doznajemo, oko 16 sati redari su započeli kontrolu ilegalnih štandova na kojima su se prodavale majice, šalovi, kape i ostali navijački i koncertni rekviziti. Riječ je o prodavačima koji su bez potrebnih dozvola nudili rekvizite posjetiteljima koncerta koji su već u popodnevnim satima počeli pristizati na Gripe.

Prema dostupnim informacijama, dio prodavača je kažnjen novčanim kaznama upravo zbog nepostojanja dozvole za obavljanje prodaje na javnoj površini. Redarstvo je, navodno, uklonilo i dio nelegalno postavljenih štandova.

Očekuje se da će kontrole potrajati i u večernjim satima, s obzirom na velik broj posjetitelja i povećanu potražnju za koncertnim rekvizitima. Organizatori i gradske službe apeliraju na građane da kupuju isključivo od ovlaštenih prodavača te da poštuju važeće propise.