Rebolj prošao dalje na startu Svjetskog boksačkog prvenstva, Poturović i Prkačin zaustavljeni

Prvog dana Svjetskog boksačkog prvenstva u engleskom Liverpoolu nastupila su tri hrvatska predstavnika. Nastavak natjecanja izborio je Zvonimir Rebolj podijeljenom odlukom sudaca 4:1 protiv Gruzijca Čigladzea. Filip Poturović je do 65 kilograma podijeljenom odlukom sudaca 2:3 izgubio od Amerikanca Camachoa, a Vide Prkačin do 60 kilograma jednoglasnom odlukom sudaca od Kubanca Vinet Garcije.

U petak će prve nastupe imati Petar Krešimir Knežević do 75 kilograma protiv Engleza Makina, Petar Leskur do 85 kilograma protiv Gruzijca Kušitašvilija, Nikolina Čačić do 57 kilograma protiv Tajvanke Wu i Luka Pratljačić preko 90 kilograma protiv Samoanca Kija.

