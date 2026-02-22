Rebić gledao Hajduka s bivšim suigračem koji je teško bolestan

Hajduk je na Poljudu pobijedio Rijeku 1:0 u susretu 23. kola SuperSport HNL-a. Jedini pogodak postigao je Marko Livaja u 79. minuti. Tom pobjedom Splićani su se približili vodećem Dinamu na pet bodova zaostatka, dok je Rijeka ostala na trećem mjestu. Utakmicu su obilježila i tri crvena kartona koje je pokazao sudac Dario Bel. Kod Rijeke su isključeni Dejan Petrovič i trener Victor Sanchez, a kod Hajduka Niko Sigur.

Ante Rebić derbi je morao propustiti zbog suspenzije nakon četiri žuta kartona. Susret je pratio iz svečane lože, a društvo mu je pravio Ante Babić, njegov nekadašnji suigrač iz RNK Splita.

Babiću je 2023. godine dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), teška i progresivna neurološka bolest koja je iz temelja promijenila njegov život, ali i život njegove obitelji.

Riječ je o bolesti kod koje postupno propadaju motorički neuroni, živčane stanice odgovorne za voljne pokrete mišića poput hodanja, govora, gutanja i disanja. Unatoč teškoj dijagnozi, Babić je zadržao optimizam, a podršku mu i dalje pružaju prijatelji iz nogometa, među kojima je i Rebić, prenosi Index.