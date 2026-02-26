Real isključio iz kluba lika koji je na utakmici salutirao nacističkim pozdravom. Uhićen je

Real Madrid pobijedio je Benficu 2:1 u uzvratnoj utakmici play-offa za osminu finala Lige prvaka te se s ukupnih 3:1 plasirao u sljedeću fazu natjecanja.

Veliku pažnju izazvala je situacija neposredno prije početka susreta na stadionu Santiago Bernabéu. Tijekom prijenosa kamera je, prelazeći preko tribina na kojima su navijači pjevali s podignutim šalovima, zabilježila jednog navijača kako, gledajući u objektiv, više puta izvodi nacistički pozdrav.

Klupsko osiguranje reagiralo je odmah, identificiralo navijača i udaljilo ga sa stadiona.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Real Madrid je nakon ponoći objavio kako je zatražio od Disciplinske komisije pokretanje postupka isključenja protiv člana koji je snimljen tijekom prijenosa.

“Hitno smo zatražili od Disciplinske komisije kluba da pokrene promptni postupak isključenja za člana koji je snimljen televizijskim kamerama kako na tribinama našeg stadiona izvodi nacistički pozdrav, nekoliko trenutaka prije početka utakmice između Reala i Benfice”, poručili su iz kluba.

Dodali su kako je navijača identificiralo klupsko sigurnosno osoblje nekoliko trenutaka nakon emitiranja snimke te da je odmah izbačen sa stadiona. Klub je osudio takvo ponašanje, istaknuvši da se radi o gesti koja potiče nasilje i mržnju u sportu i društvu.