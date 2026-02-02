Reakcija Marijane Puljak na doček rukometaša u Zagrebu: "Ovo što Vlada radi je neprihvatljivo"

Nakon što je Vlada RH objavila da će organizirati doček brončanim rukometašima oglasila se Marijana Puljak iz Centra.

Evo što je poručila.

"Ovo što danas radi Vlada Republike Hrvatske nije prihvatljivo. Organizirati javni skup na prostoru pod nadležnošću jedinice lokalne samouprave bez ikakve suglasnosti s tom jedinicom, nije prihvatljivo ni ustavno ni demokratsko ponašanje. Takvo postupanje nije pitanje emocija ni trenutnih strasti, nego poštivanja međusobnih jasnih i ustavnih odnosa između države i jedinica lokalne samouprave. U trenucima pojačanih društvenih napetosti odgovornost vlasti je smirivati situaciju, a ne dodatno je podizati potezima koji stvaraju dojam sile i izvanrednosti."