Reakcija Centra za sigurniji Internet na uhićenje pedofila u Hrvatskoj: "Sustavna i kontinuirana zaštita djece u digitalnom okruženju mora biti prioritet cijelog društva"

Centar za sigurniji internet (CSI) najoštrije osuđuje svaki oblik spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i izražava duboku zabrinutost zbog slučaja koje je rezultiralo uhićenjem 29-ogodišnjeg hrvatskog državljanina, a koji je vodio međunarodnu kriminalnu grupu pedofila s više od 250 članova.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Iako izražavamo zahvalnost i podršku policijskim službenicima Policijske uprave primorsko-goranske i Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije koji su u suradnji s policijom Australije i Europolom, te uz važne informacije američkog Centra za nestalu i zlostavljanu djecu (NCMEC) promptno reagirali, ovaj slučaj ponovno potvrđuje koliko je internet postao prostor visokog rizika i koliko je nužna stalna suradnja svih institucija, stručnjaka i roditelja u zaštiti djece.

Utvrđeno je da se komunikacija između žrtava i počinitelja odvijala u prostorima obiteljskih kuća u vrijeme kada su roditelji bili prisutni u kući pa čak i u istoj prostoriji. Nadalje, neka djeca su s počiniteljem komunicirala putem izravnog video prijenosa čak i tijekom nastave u školi. Ove informacije razbijaju iluziju da je fizička prisutnost roditelja dovoljna zaštita. Predator je, putem pametnog telefona ili računala, bio prisutan u domovima djece i njihovih obitelji.

Ovaj slučaj pokazuje da pasivni nadzor nije dovoljan. Potrebno je aktivno roditeljstvo u digitalnom svijetu:

Izgradite odnos povjerenja u kojem će vam se dijete obratiti ako doživi nešto neugodno ili zastrašujuće. Reakcija ne smije biti kažnjavanje i oduzimanje uređaja, već podrška, razgovor i zajedničko rješavanje situacije. Informirajte se o aplikacijama koje vaše dijete koristi. Budite svjesni rizika aplikacija koje nude anonimnu komunikaciju i skrivanje poruka. Definirajte kada, gdje i kako se uređaji koriste. Korištenje uređaja u zajedničkim prostorijama (npr. dnevni boravak) umjesto u izolaciji dječje sobe, može spriječiti ovakve situacije.

Alarmantan podatak koji je iznio ministar unutarnjih poslova, da je hrvatska policija zaprimila 10.000 upozoravajućih sadržaja vezanih uz zlostavljanje djece, dokaz je ogromnih razmjera ovog problema s kojim se suočavamo. U posljednjih sedam godina bilježi se i porast kaznenih djela iskorištavanje djece za pornografiju za 280 posto, stoga je krajnji rok za sustavno djelovanje. Kao jedini nacionalni Centar za sigurniji internet, ovim putem pozivamo Ministarstvo unutarnjih poslova na jačanje našeg partnerstva i na razvoj zajedničkih aktivnosti, jer samo zajedničkim snagama možemo učinkovito zaštititi našu djecu", poručuju.

Centar za sigurniji internet stoji na raspolaganju svim građanima.

Za svu djecu, mlade, ali i roditelje kojima je potreban savjet, podrška ili informacija o sigurnosti na internetu, otvoren je naš HELPLINE na besplatnom telefonskom broju 0800 606 606.

Pozivamo sve koji naiđu na materijale seksualnog zlostavljanja djece (CSAM) ili bilo koji drugi ilegalni sadržaj da ga anonimno prijave putem našeg HOTLINE obrasca na www.csi.hr.

Zaštita djece u digitalnom okruženju naš je apsolutni prioritet i zajednička odgovornost cjelokupnog društva.