Razotkrivena masovna prijevara s ulaznicama u Louvreu. Zaplijenjeno 130 tisuća eura

Pariška policija privela je deset osoba osumnjičenih za organiziranje masovne prevare s ulaznicama u muzeju Louvre. Među privedenima su navodno i zaposlenici muzeja te turistički vodiči koji su ciljali kineske posjetitelje u sklopu sheme koja je uključivala prodaju lažnih ulaznica i prekomjerno rezerviranje vođenih tura, piše Euronews.

Prema pisanju francuskog lista Le Parisien, policija je osumnjičenike privela u utorak nakon što je uprava Louvrea prijavila "nepravilnosti". Tijekom akcije zaplijenjena su tri vozila, 130.000 eura u gotovini te je zamrznuto gotovo 200.000 eura na bankovnim računima. Otkriveno je i nekoliko bankovnih sefova koji su sadržavali velike svote gotovine.

Uprava muzeja je u priopćenju navela kako je sada "uspostavila strukturirani plan borbe protiv prevara koji se temelji na mapiranju prevara, nizu preventivnih i kurativnih mjera, pravnih, tehničkih i kontrolnih te praćenju rezultata."

Niz problema za slavni muzej

Uhićenja su uslijedila nakon niza nepovoljnih vijesti za najpopularniji muzej na svijetu i jednu od najcjenjenijih francuskih institucija. Od prošlog mjeseca, zbog štrajka osoblja nezadovoljnog plaćama i radnim uvjetima, Louvre je prisiljen djelomično zatvarati svoja vrata posjetiteljima svakoga tjedna.

Prosvjedi su započeli krajem prošle godine nakon objave nepovoljnog vladinog izvješća o sigurnosnim propustima, koji su otkriveni nakon drske pljačke francuskih krunskih dragulja u listopadu.

Osim toga, Louvre je izazvao brojne kritike nakon što je podigao cijene ulaznica za posjetitelje izvan Europe u pokušaju da poboljša svoje financije i prikupi sredstva za opsežne obnove. Iz muzeja su poručili da je povećanje cijene od 45 posto, s 22 na 32 eura, dio nacionalne politike "diferenciranih cijena" koju provodi nekoliko velikih kulturnih znamenitosti, uključujući palaču Versailles, Parišku operu i kapelu Sainte-Chapelle.