Razmjeri gubitka stanovništva u Hrvatskoj su čista katastrofa. Ovaj dalmatinski otok budi nadu

Dok je demografska slika Hrvatske više nego pesimističnan, s otoka Hvara stižu kudikamo bolje vijesti. Nakon niza analitičkih objava, ovaj put fokus stavljamo na naselja koja su između popisa stanovništva 2011. i 2021. godine zabilježila rast ukupnog broja stanovnika. U razdoblju u kojem je većina Hrvatske bilježila pad, ovi pokazatelji služe kao rijetka, ali značajna potvrda da se na pojedinim dijelovima otoka stanovništvo ipak obnavlja.

Stari Grad ostvario najveći rast stanovnika

U prikazanoj tablici, odnosno grafikonu, jasno se vidi da je Stari Grad ostvario najveći porast broja stanovnika. Ovaj rezultat nadovezuje se na činjenicu da je nedavno dobio priznanje za najveća izdvajanja za demografsku politiku u Hrvatskoj, što dodatno potvrđuje uspješnost lokalnih politika u zadržavanju i privlačenju stanovnika. Rast je dovoljno izražen da Stari Grad uvjerljivo prednjači ispred ostalih otočnih naselja.

Pozitivan trend vidljiv i u manjim naseljima

Ohrabrujuće je što se porast broja stanovnika ne bilježi samo u većim središtima. Ivan Dolac, Pitve, Bogomolje, Zavala, Velo Grablje, Jagodna, Rudina, Selca kod Starog Grada, Sveta Nedilja i Gromin Dolac također su ostvarili rast u odnosu na 2011. godinu. Iako su brojčane razlike manje, one pokazuju pozitivan pomak u zajednicama koje se tradicionalno bore s iseljavanjem i starenjem stanovništva.

Grafikon otkriva jasne demografske pomake

Na objavljenoj tablici vidi se usporedba broja stanovnika iz 2011. i 2021., kao i razlika koja označava rast. Vizualni prikaz omogućuje brzi uvid u to koja su naselja najviše napredovala te potvrđuje da se demografska slika otoka mijenja u pozitivnom smjeru. Ovi podaci mogu poslužiti kao temelj za daljnje planiranje lokalnih razvojnih mjera i razumijevanje dugoročnih trendova.