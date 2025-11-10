Razgrabljeno: Pomama vladala u Cityja, u lovu na izgubljene pakete bile su i naše reporterke

Pop-up trgovina King Colis u City Centeru one Split ovog je tjedna bila prava meka za sve avanturiste, znatiželjnike i – da budemo iskreni – lovce na sreću. Nakon tjedan dana otvaranja misterioznih paketa, u nedjelju je ova neobična shopping avantura završila – i to uz pravu gužvu. Naši su reporteri bili tamo, da iz prve ruke provjere ima li istine u pričama o Rolexima, zlatnim polugama i neotvorenim blagom iz svijeta online narudžbi.

Gužva, smijeh i uzbuđenje pred vratima

Već pri ulasku u City Center one bilo je jasno – King Colis nije obična trgovina. Red se protezao do ulaza, ljudi su u rukama nosili misteriozne kutije, a uzbuđenje se osjećalo u zraku. Od djece koja su se nadala igračkama do odraslih koji su u paketu možda tražili najnoviji pametni sat, svi su imali isti cilj – otkriti što se krije unutra.

„Došla sam samo vidjeti o čemu se radi, a sad već treći put kupujem paket!“, kroz smijeh nam kaže Ivana iz Splita, koja je iz standard paketa izvukla – novi blender i set kućnih mirisnih svijeća. „Nije Rolex, ali barem ću mirisno kuhati!“

Naravno, nismo mogli odoljeti ni mi. Kupili smo po jedan premium paket – 2,99 eura za 100 grama čistog uzbuđenja. Otvaranje je bilo pravi adrenalinski trenutak: dok su neki oko nas slavili, drugi su se smijali svojim “ulovima”. Mi smo iz kutije izvukli – slušalice, stolnu lampu i jednu, doduše, poprilično šarenu majicu s nepoznatim brendom. Možda nismo postali bogatiji, ali svakako smo postali dio jedne neobične priče.

Održiva ideja s puno zabave

Iza King Colisa krije se i ozbiljna poruka – održivost i recikliranje. Tvrtka otkupljuje izgubljene pakete, sortira ih i prodaje, umjesto da završe uništeni. Na taj način, svaka kupnja nije samo zabava, nego i mali doprinos smanjenju otpada i nepotrebne potrošnje.

Zadnjeg dana prodaje, atmosfera je bila gotovo festivalska – gužva, smijeh, fotoaparati i znatiželja. Neki su iz City Centera one otišli s osmijehom i neočekivanim gadgetom, drugi s osjećajem da su barem probali sreću. A King Colis? Očito su pogodili – spojili su zabavu, održivost i dobru priču u jedno iskustvo koje ćemo još dugo prepričavati.