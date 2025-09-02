Razbojništvo u Splitu: 31-godišnjak fizički napao bivšu partnericu i oteo joj novac

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo razbojništvo na štetu jedne ženske osobe.

Provedenim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 30. kolovoza u prostorijama stambene zgrade u Splitu presreo bivšu partnericu, fizički je napao, te od nje otuđio novac. Oštećenoj su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 31-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.