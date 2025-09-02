Close Menu

Razbojništvo u Splitu: 31-godišnjak fizički napao bivšu partnericu i oteo joj novac

Zadobila je lakše tjelesne ozljede

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo razbojništvo na štetu jedne ženske osobe.

Provedenim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 30. kolovoza u prostorijama stambene zgrade u Splitu presreo bivšu partnericu,  fizički je napao, te od nje otuđio novac. Oštećenoj su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 31-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2