Razbijao izloge i vrata u Trogiru, pokušao i provalu: Uhićen i pritvoren

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za više kaznenih djela oštećenja imovine na području Trogira tijekom ožujka i travnja ove godine.
Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio ukupno šest kaznenih djela, od čega pet kaznenih djela oštećenja tuđe stvari. Tijekom nekoliko navrata razbijao je stakla i oštećivao objekte kulturnog centra i poslovnica banaka.
Prema sumnjama policije, tijekom noći 25. na 26. ožujka oštetio je ulazna vrata kulturnog centra, zatim je početkom travnja razbio staklo na vratima banke, a u više navrata oštećivao je i staklene površine na kulturnom centru i prostoru banke.
Također ga se sumnjiči da je 3. travnja pokušao provaliti u poslovnicu banke s namjerom krađe, pri čemu je oštetio staklena ulazna vrata.
Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 6.500 eura.
Osumnjičeni je uhićen u petak, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.