Ravnatelj škole u Dalmaciji zabranio mobitele, šminku i gazirano. Rezultati su nevjerojatni

Vijest da je ravnatelj Osnovne škole Vrgorac, Krešimir Kuran, zabranio korištenje mobitela i pametnih satova tijekom nastave, kao i konzumiranje gaziranih pića, te za djevojčice napadnu šminku i duge nokte, snažno je odjeknula u javnosti – i to ne samo u Hrvatskoj. Odluka je izazvala veliku pozornost jer je donesena u vrijeme kada je digitalna ovisnost među djecom postala jedan od najvećih obrazovnih izazova.

Mjesec dana nakon uvođenja mjera, ravnatelj kaže da su rezultati iznenađujuće dobri. Djeca su, tvrdi, ponovno počela – razgovarati jedni s drugima.

“Ta je vijest odjeknula i izvan naših granica. Zvali su me kolege sa svih strana, raspitivali se i govorili da žele uvesti isto. Sada i Ministarstvo najavljuje izmjene pravilnika, pa vjerujem da smo barem malo i tomu doprinijeli”, kaže ravnatelj Krešimir Kuran za Jutarnji list.