Ravnatelj i kritičar radikalnog islamizma preživio pokušaj ubojstva: "Pokušao me gurnuti pod vlak"

Berlinski ravnatelj Deutsch-Arabische Schule i javni kritičar islamističkih organizacija, Hudhaifa Mashhadani, još uvijek je šokiran nakon incidenta koji se dogodio u petak. Kako je izjavio za lokalne medije, nepoznati muškarac, navodno bliskoistočnog podrijetla, pokušao ga je gurnuti pod nadolazeći vlak u podzemnoj željeznici.

Napad u sekundi: "Preživio sam jer sam se obranio"

Oko 11 sati u petak Mashhadani je napuštao Rathaus Neukölln i spuštao se prema podzemnoj željeznici. U trenutku kada je vlak ulazio u stanicu, napadač ga je uhvatio za jaknu i snažno gurnuo prema tračnicama.

– Preživio sam samo zato što sam se uspio obraniti, izjavio je Mashhadani.

Napadač mu je potom udario dlanom po glavi. Zahvaljujući brzoj reakciji strojovođe, koji je iza njega odmah zatvorio vrata vlaka, Mashhadani je uspio vidjeti počinitelja, piše Fenix magazin.

Napadač je imao južnjački izgled, nosio je crveno-bijelu palestinsku kefiju i naočale. Prema Mashhadanijevim riječima, muškarac mu je zatim prstima simulirao rezanje vrata, a potom pokazao na svoje oči. – Poruka je bila jasna: „Ovaj put nije uspjelo, ali te pratimo“, rekao je Mashhadani.

Državna sigurnost vodi istragu

Glasnogovornik policije potvrdio je da se slučajem bavi državna sigurnost, s obzirom na moguće političke motive i Mashhadanijevu javnu ulogu. Trenutno se analiziraju snimke nadzornih kamera BVG-a i razgovara sa svjedocima.

Poznati kritičar islamističkih struktura u Berlinu

Mashhadani je ravnatelj Deutsch-Arabische Schule u Neuköllnu te aktivni član liberalnog i sekularnog Deutsch-Arabischen Rat-a, koji surađuje s izraelskim i židovskim organizacijama u Berlinu.

U posljednje vrijeme javno je podupirao integracijsku povjerenicu Güner Balci, koja je upozoravala na „islamističku infiltraciju“ dijelova berlinskog SPD-a. Mashhadani tvrdi da godinama upozorava na rastući utjecaj radikalnih moskeja i koranskih škola.

– Utjecaj moskeja i koranskih škola sve je veći. Donose ideologiju Muslimanskog bratstva i drugih ekstremista, posebno među djecom, rekao je.

"Žele se osvetiti i ubiti me"

Mashhadani vjeruje da napad nije slučajan: – Islamisti se žele osvetiti i ubiti me.

Sumnja na bivše aktiviste sada zabranjene proizraelske organizacije Samidoun te lokalne radikalne skupine u Neuköllnu.

Napad je osudio i berlinski gradonačelnik Kai Wegner, ističući da nasilje motivirano ekstremizmom neće biti tolerirano.