Ravnatelj doma zdravlja kupovao torbice kolegicama, plaćao novcem poreznih obveznika

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU istarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom i dvije žene u dobi od 52 i 63 godine te su utvrdili da su zlorabili položaj i ovlasti.

Muškarca se sumnjiči da je tijekom prosinca 2018. godine u Puli, kao odgovorna osoba zdravstvene ustanove, na temelju privatnih računa koje su ustanovi dostavile dvije djelatnice za kupnju torbica, odobrio da im se s računa ustanove isplati novac na njihove privatne račune.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kaznenim djelom oštetili su pravnu osobu iz Pule za više stotina eura.

Protiv osumnjičenih se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.