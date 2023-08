'RAT' U ZAGORI Škola odbila ustupiti učionicu za potrebe vrtića, načelnik ide u prosvjed. Javila se predsjednica odbora: "želio osigurati da ‘podstanari’ blaguju ručak u uređenom prostoru, a ‘vlasnici kuće’ u školskom hodniku"

Općina Otok, organizira prosvjed 4.rujna u 11h ispred područne škole Ruda.

Razlog za prosvjed je taj što osnovna škola "Kamešnica Otok" nije produžila mogućnost korištenja učionice za potrebe vrtića, koja se protekle dvije godine koristila upravo za tu namjenu, izvijestio je načelnik Dušan Đula.

"Učionicu smo uredili sami, [Općina Otok] a i pola škole preuredili, uz sve to smo zbog politikantstva onemogućeni u namjeri da ponovno upišemo svu djecu u vrtić koji je i besplatan.

Nama je učionica potrebna još jedno vrijeme, jer gradimo novi vrtić koji će biti završen i useljiv za samo nekoliko mjeseci", navodi Đula.

O svemu se oglasila i predsjednica Školskog odbora OŠ Kamešnica.

Ivana Čerina, poslala je priopćenje kojim želi obrazložiti odluku Školskog odbora donesenu na sjednici 25. kolovoza 2023. po točki dnevnog reda: 2. Produženje dozvole izvođenja 6- satnog primarnog programa VI skupine predškolske djece DV Žabica Otok u prostoru OŠ Kamešnica-područne škole u Rudi.

Njeno priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Obzirom da načelnik Općine Otok u javnost plasira jednu stranu priče vezanu uz ‘slučaj’ DV u Područnoj školi Ruda ja, kao predsjednica Školskog odbora, ovim priopćenjem želim informirati javnost i o drugoj strani priče, odnosno iznijeti cjelovitu istinu.

U lipnju 2021. godine na Školski odbor je pristigla zamolba DV Žabica da se na period od godinu dana, do 31. lipnja 2021. god., dio prostora u Područnoj školi Ruda ustupi istom vrtiću za otvaranje jedne grupe djece predškolske dobi. Povod je pomanjkanje prostora u zgradi vrtića u Otoku. U tom trenutku nije bilo slobodnog prostora u Područnoj školi Ruda koji bi se mogao ustupiti Dječjem vrtiću za tu namjenu.

Škola je imala 4 samostalna razredna odjela i 4 uređene učionice. U jednoj od te 4 učionice za ružna vremena održavala se nastava TZK, obzirom da škola nema dvoranu. Nakon te spoznajne zapreke načelnik je predložio da se jedan mali skladišni prostor preuredi i prenamjeni u učionicu i da bi jedan razredni odjel tu mogao održavati nastavu za godinu dana, koliko se traži da odjel DV bude u PŠ.

Uvjeravao je ravnatelja, učitelje, roditelje, djecu i članove Školskog odbora da je to samo na godinu dana i da će on za to vrijeme naći drugo rješenje za smještaj te skupine djece vrtićke dobi. Nakon uvjeravanja učitelja, roditelja i članova Školskog odbora, od strane ravnatelja da bi bilo humano da se ipak strpe godinu dana i u tom malom prostoru održavaju nastavu, Školski odbor je na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. god. donio pozitivnu Odluku na zamolbu DV i time Osnivaču, odnosno Dječjem vrtiću Žabica dao suglasnost na godinu dana. Tada su, osim gubitka učionice najveće kvadrature učenici PŠ Ruda, izgubili i prostor u kojem su za ružna vremena imali nastavu TZK.

Nakon isteka od godine dana, načelnik, po pitanju izmještanja vrtića iz PŠ Ruda, nije osigurao nikakvo rješenje, nego je ponovno uputio zamolbu Školskom odboru da mu da suglasnost kako bi mogao koristiti prostor škole u još jednoj pedagoškoj godini, uz obećanje da je to zadnja godina. Važno je napomenuti da za to vrijeme školska djeca nisu imala nastavu u tom adaptiranom i preuređenom skladišnom prostoru nego su je održavali u čajnoj kuhinji. Razlog tomu je bilo to što se u toj novouređenoj učionici konstantno osjećao neugodan i iritantan miris koji je tjerao učenike, a i učiteljicu na povraćanje (i još se u manjoj mjeri osjeća).

Unatoč svih lošim uvjetima za rad, na štetu učenika i učiteljice, Školski odbor na sjednici, održanoj 25. kolovoza 2022. god., povjerovao je načelnikovoj riječi i ponovno se ‘smilovao’ i produžio DV – u boravak u školi još jednu pedagošku godinu, do 31. lipnja 2023. god.

U lipnju ove godine načelnik je ravnatelju usmeno najavio da će ponovno, zbog neriješenosti prostora u matičnoj zgradi vrtića u Otoku, u koju još uvijek ne može primiti svu upisanu djecu, i po treći put tražiti produžetak boravka za vrtićku grupu u PŠ Ruda. Pošto je Osnovna škola Kamešnica, a u sklopu nje i PŠ Ruda, od iduće školske godine u Eksperimentalnom programu CDŠ, za primjenu tog programa školi su, pored postojećih prostora koje je već ranije ‘okupirao’ vrtić, nužni još i dodatni prostori. To je prostor za blagovaonicu, prostor za pripremu doručka i pranje posuđa te prostor za nastavu TZK (kojeg u Eksperimentalnim školama izvode učitelji predmetne nastave). Iz potrebe za navedenim novim prostorima za primjenu cjelovitog Eksperimentalnog programa, kao i ranije ‘oduzetih prostora’ za potrebu vrtića, ravnatelj mu je u par navrata odgovorio da je to neprihvatljivo i da treba pod hitno tražiti zamjenski prostor (koji već dvije godine obećava).

Načelnik je na to samo odmahivao rukama i govorio da je to neizvedivo. Očito nije svjestan da radi na štetu djece školske dobi, koja njemu nisu u fokusu. Naš zadatak je štititi upravo njihove interese i boriti se za njih. Dvije godine smo im uskraćivali adekvatne uvjete za rad i školovanje u nadi da će načelnik imati i više nego dovoljno vremena da riješi problem koji je sam stvorio.

No, on je želio osigurati da ‘podstanari’ blaguju ručak u uređenom prostoru, a ‘vlasnici kuće’ u školskom hodniku pred izlaznim vratima škole, što je za one koji zastupaju interes škole i djece školske dobi, bilo nedopustivo.

Na pismeni Zahtjev načelnika Školskom odboru da se ponovno produži boravak vrtićke skupine u PŠ Ruda, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2023., već spomenuti Školski odbor taj Zahtjev nije prihvatio. Ta statutarno utemeljena odluka načelniku ne znači očito ništa jer on najavljuje borbu svim sredstvima za ostvarenje svog nauma.

Javno proziva određene članove Školskog odbora i dijeli javnosti njihove brojeve kao da su oni učinili nešto protupravno. Oni su samo radili ono što on konstantno ističe da radi i sam. Htjeli su, u svom prostoru, zaštititi interese svojih učenika, njihovih roditelja i svojih kolega", stoji u priopćenju.