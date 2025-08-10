Rat carinama: Problem za hrvatsku farmaceutsku i vojnu industriju

Američka administracija uvođenje carina pravda strategijom smanjenja trgovinskog deficita. Ekonomski analitičar Damir Novotny upozorava da takav pristup označava prekretnicu u svjetskoj trgovini, da se radi o pregovorima bez pobjednika. Što se Hrvatske tiče, vremena su, kaže - posebno izazovna za farmaceutsku i vojnu industriju, piše HRT.

– Iza nas je era multilateralnog dogovaranja oko carinskih barijera. Globalizacija je omogućila ogroman rast, posebno zemljama poput Kine i Indije, ali i američkoj ekonomiji, rekao je Damir Novotny, istaknuvši da je snižavanje carinskih prepreka ubrzalo globalni gospodarski rast kakav u tisućljetnoj povijesti nije viđen.

'Merkantilističke barijere koje neće pomoći'

Prema njegovim riječima, američka administracija vraća se na "pozicije od prije 300 godina", uvođenjem merkantilističkih barijera.

– Većina ekonomista slaže se da takav pristup ne može dovesti do reindustrializacije američke ekonomije ni do povratka radnih mjesta iz druge polovice 20. stoljeća, poručio je.

Pregovori bez pobjednika

Govoreći o pregovorima između SAD-a i EU, Novotny kaže kako "nema pobjednika", već se samo može govoriti o smanjenju štete. – Najbolje je prošla Ujedinjena Kraljevina koja je prva postigla sporazum i zadržala carinske stope na oko 10 posto, ocijenio je.

Ipak, britanski poduzetnici upozoravaju da im to malo znači zbog drugih strukturnih problema. – Ideja da će se Brexitom otvoriti put trgovinskoj ekspanziji prema SAD-u, Kini ili Indiji nije se ostvarila, rekao je Novotny.

Za Europsku uniju istaknuo je da je "mudro postupila" i dogovorila carine od 15 posto, što je 50 posto manje od Trumpovih početnih zahtjeva, piše HRT.

Njemačka autoindustrija pod udarom, luksuz prolazi

Među sektorima koji su loše prošli, posebno se ističe njemačka autoindustrija. Ako proizvođači ne mogu povećane troškove carina prebaciti na kupce, morat će ih pokriti iz unutarnjih rezervi, objasnio je Novotny.

Napominje da luksuzni automobili, poput talijanskih sportskih i njemačkih premium modela, i dalje nalaze kupce u SAD-u jer taj segment nije osjetljiv na cijenu. Međutim, vozila srednje klase, posebno Volkswagen, imaju ozbiljne probleme.

– Oni nisu konkurentni ni francuskim ni kineskim proizvođačima, a problem im nije samo carina, nego i opća nekonkurentnost, zaključio je Novotny.

Novotny ističe da se Njemačka ekonomija ponovno sve više oslanja na izvoz u Kinu, koja je do prošle godine bila glavni trgovinski partner Njemačke, prije nego što ju je pretekao SAD. Europska unija nastoji obnoviti trgovinske odnose s Kinom, ali i razviti suradnju s Indijom.

Europa i Kina, Europa i Indija?

– Ne smijemo zaboraviti da je Indija trenutačno najbrže rastuća ekonomija svijeta, sa stopama rasta od 6 do 7 posto. Ako se trend nastavi, a Kina ne vrati svoje ranije stope od 8 do 9 posto, Indija bi u sljedećih deset godina mogla prestići kinesku ekonomiju, rekao je Novotny.

Naglasio je da Indija ima prednost kao demokratska država s velikim brojem obrazovanih radnika, nižim troškovima i snažnim investicijama stranih kompanija.

Novotny je naveo da njemački izvoz raste unutar Europske unije, dok je pao u SAD-u. Naglasio je kako je EU tržište od 500 milijuna ljudi što je ogromna prednost. Njemačka autoindustrija, kaže, brzo se preusmjerava na vojnu proizvodnju. Njemačka vlada namijenila je 200 milijardi eura posebnog fonda za vojnu proizvodnju, što će značajno utjecati na industriju.