RASTU PLAĆE U PROSVJETI Evo za koliko će se podebljati novčanik učitelja diljem Hrvatske

Za nekoliko dana na plaće učitelja za listopad stići će povećanje od 5% koje su sindikati potpisali s Vladom RH. Iako je članstvo bilo podijeljeno o odluci potpisati dodatak kolektivnom ugovoru ili ne, na kraju je većina ipak bila ZA.

HRT je istražio koliko će to povećanje biti i koja ih još povećanja čekaju do ožujka iduće godine kada će plaće prosječno rasti za 12 posto ovisno o koeficijentima.

"To je 53 eura prosječno na uzorku od 20 godina staža", kaže Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja.

Ili točnije - učitelji s višom stručnom spremom dobit će povišicu od 49 do 53 eura, a oni s visokom stručnom spremom od 53 do gotovo 65 eura. A do ožujka sljedeće godine nastojat će s Vladom, kažu u sindikatu, dogovoriti što bolje koeficijente, kako bi plaće bile što veće.

"Kako bi to postigli, očekujemo prosječni rast minimalno za 12 posto kroz koeficijente, tako da bi buduća plaća kroz koeficijente rasla za oko 150 eura", ističe Šprem.

Pa napokon, kažu prosvjetari, jer poznato je da nas se uvijek preskakalo.

"Da se razumijemo, ja ne bi htjela da mi tu nešto cvilimo, ovo je posao kao i svaki drugi, ja mislim da mi samo tražimo dostojanstvo, da budemo izjednačeni s ostalim strukama", poručuje Mirena Maljković, učiteljica informatike u OŠ Rapska, Zagreb.

"Mi smo dobili ono što smo tražili"

"Meni je najveća tragedija kad svojim maturantima, koji imaju afinitet i koji bi htjeli raditi u školi, ne možete punog srca reći da idu", priznaje Dubravka Šelendić, prof. hrvatskog i engleskog jezika u Drugoj ekonomskoj školi Zagreb.

Čelnica sindikata - zaposlenih u srednjim školama - kaže da se tim potpisivanjem ipak dosta toga mijenja za prosvjetare i ljuta je na dezinformacije koje su kružile.

"Izašli su naslovi 'tražili ste 15 posto, dobili ste 5 posto', a to jednostavno nije istina. Mi smo dobili rast plaće i rast kroz koeficijente, mi smo dobili ono što smo tražili", objašnjava Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

"Meni je s 37 godina radnog staža plaća relativno mala, a gledajući projekcije i izračune, ispada da bih ja u travnju sljedeće godine trebao imati 400 eura više", kaže Mirko Sanković, učitelj u OŠ Plitvička jezera.

Neki su zadovoljni ishodom pregovora, neki ne - uvijek je tako bilo i bit će. No, upravo ta potplaćenost i urušavanje dostojanstva zvanja učitelja dovela je i do toga da mnogi odlaze iz prosvjete.

"Možda je najveći problem što svi znaju bolje raditi posao od nas samih", smatra Sanković.

I dodaje da, ako su, kako kažu neki, učitelji najveći dobitnici u ovim pregovorima, možda ih se počelo cijeniti pa će od sada i percepcija javnosti, kad je riječ o njima, napokon biti drukčija, piše HRT.