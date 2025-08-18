Rastu naknade za bolovanje, evo koliko: "Očekujemo više inspekcija"

Dobre vijesti dolaze za osiguranike HZZO-a jer naknada za bolovanje raste za više od 400 eura i sada iznosi maksimalnih 995 eura.

Dio je to izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 1. kolovoza, a vidjet će se na plaćama u rujnu.

Uz izmjene u naknadi za bolovanja promjena se tiče i obveze tromjesečnog javljanja u najbližu HZZO ispostavu. Povećava se i naknada za troškove prijevoza pacijenta i iznosi 11 centi po kilometru.

Rukovoditeljica Odjela za normativne poslove zdravstvenog osiguranja Dijana Vuksan dala je detalje: "Najniži iznos naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad povećao se sa 110 na 353 eura, a najviši iznos naknade plaće povećao se sa 565 na 995 eura. Važno je naglasiti da je 995 eura limit i ostvarit će ga oni čija naknada plaće prelazi taj iznos. Ne znam hoće li biti više bolovanja, ali HZZO je ovlašten i dužni smo provoditi kontrole i one će se odvijati kao i do sada."

I prije ove izmjene Zakona postavljalo se pitanje ima li previše bolovanja s obzirom na to da ga u prosjeku na dan koristi više od 60 tisuća ljudi.

Najviše bolovanja zimi

Liječnik obiteljske medicine u Zagrebu Andrej Čuš ima oko 1600 pacijenata te je otkrio da je trenutačno njih oko 20 na bolovanju. Ali to nije tipična slika jer je ljeto i godišnji odmori, drugačije je zimi, javlja RTL.

"Zimi je puno dinamičnije, veći je broj pacijenata (na bolovanju op.a), tu je i medicinska problematika bitno izmijenjena. To se dešava od kraja studenog, potom tijekom prosinca i početkom siječnja kada dominiraju respiratorne infekcije i općenito zarazne bolesti. Tada se broj oboljelih i dvostruko uveća", rekao je.

Nije uvjeren da će više pacijenata ići na bolovanja s obzirom na povećanja naknade.

"To je teško reći. Vjerujem da će mali postotak ljudi vjerojatno ostati koji dan dulje na bolovanju, ali ne očekujem da će se to zloupotrebljavati. Mislim da je to poticajna nota koja će pacijentu osigurati kvalitetnije ozdravljenje jer neće biti opterećeni manjkom novca. Koliko-toliko", smatra ovaj liječnik obiteljske medicine.

Očekuju češće inspekcije

Ipak, očekuje da će biti više inspekcija u ordinacijama vezano za bolovanja i smatra da će one biti opravdane. "Kažem, ne očekujem veliki broj ljudi koji bi to zloupotrebljavali, ali jedan dio hoće definitivno. Nekad će nama biti jako teško razlučiti i reći – stop, sad je kraj, osim ako nemamo potpunu medicinsku indikaciju", rekao je.

Inače, za povećanje naknade do kraja 2025. osigurano je dodatnih 60 milijuna eura, a za iduću 2026. to je 130 milijuna eura.