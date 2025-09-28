Raste broj slučajeva gripe, covida i RSV-a. Ovo su glavni simptomi

Dolazi ono doba godine kada se svi odnekud razbole. Od neprestanog kihanja i curenja nosa do jakog kašlja i visoke temperature – rijetko tko ostane pošteđen pred valom virusa koji se šire, uključujući i novi soj covida.

Zdravstvene vlasti u Velikoj Britaniji pozivaju građane na cijepljenje uoči nadolazeće “tripledemije” ozbiljnih virusa, jer broj slučajeva počinje rasti.

Broj pozitivnih testova na covid u Ujedinjenom Kraljevstvu porastao je s 7,6 na 8,4 posto u samo tjedan dana, pokazuju novi podaci, piše britanski The Sun.

Najnoviji soj, nazvan Stratus, dolazi u dva podsoja: XFG i XFG.3.

Potonji je već postao dominantan u Engleskoj, čineći oko 40 posto slučajeva u lipnju, prema podacima Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA).

Liječnici kažu da se ovaj soj lakše prenosi od prijašnjih, ali ne izaziva teže simptome.

Za razliku od prethodnih varijanti, Stratus se često očituje promuklim ili hrapavim glasom, što se lako može zamijeniti s laringitisom ili običnom prehladom.

I gripa također bilježi porast – s 1,1 na 1,3 posto.

U međuvremenu, očekuje se i porast slučajeva respiratornog sincicijskog virusa (RSV).

Taj virus obično izaziva simptome slične prehladi, ali može biti opasan za dojenčad i starije osobe, ponekad dovodeći do bronhiolitisa ili upale pluća, prenosi N1.

“Iako je ovo uobičajeno za ovo doba godine, sada je trenutak da se ljudi koji imaju pravo na cjepivo odazovu na jesensko cijepljenje, prije nego što ovi virusi počnu ozbiljnije kružiti tijekom zime,” rekao je dr. Jamie Lopez Bernal iz UKHSA.

Sustav za rezervaciju termina za besplatna cjepiva protiv gripe i covida sada je otvoren za one s najvećim rizikom: starije osobe, osobe s kroničnim bolestima, trudnice te zdravstvene i socijalne radnike u prvom kontaktu s pacijentima.

Trudnice i milijuni djece već su pozvani, dok većina ostalih rizičnih skupina može rezervirati termine od 1. listopada.

Prvi put ove godine, mališanima se u ljekarnama nudi sprej protiv gripe koji se primjenjuje kroz nos.

Cjepiva protiv RSV-a također su dostupna i mogu se naručiti online ili preko lokalnog liječnika opće prakse za dojenčad, malu djecu i starije osobe koje imaju najveći rizik od težih posljedica bolesti.

Dr. Jamie je dodao: “Cijepljenje pruža najbolju zaštitu protiv gripe, covida-19 i RSV-a, zato je važno da se sve rizične skupine cijepe.”

Također je naglasio da bi ljudi sa simptomima trebali izbjegavati kontakt s drugima, posebno s ranjivima.

Glavni simptomi na koje treba obratiti pažnju su:

- visoka temperatura

- kašalj

- osjećaj umora

- bolovi u mišićima i zglobovima