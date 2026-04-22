Raste broj dojava o zmijama: Ove stvari privlače ih u vaše dvorište

Raste broj dojava za viđene zmije! Djelatnici zagrebačkog Skloništa za nezbrinute životinje i Zoološkog vrta grada Zagreba s dolaskom toplijih dana, sve više dojava dobivaju od građana o zmijama koje su se sakrile u njihove vrtove, podrume, garaže, ostave, piše Dnevnik.

Hvatači su tijekom vikenda izašli na hitnu intervenciju Đurđekovcu gdje je ženi zmija ušla u garažu. Bila je riječ o bjelici, neotrovnoj zmiji, koju su hvatači sigurno pustili u prirodu dalje od naselja.

“U ovakvim slučajevima najbolje je sa sigurne udaljenosti promatrati zmiju te pričekati da ona sama napusti prostor u kojem nije poželjna, no gospođa u čijoj se garaži zmija zatekla, bila je u strahu pa nije mogla mirno stajati i čekati da sve prođe bez ljudske intervencije. Zato smo otišli po zmiju, preuzeli je i pustili na sigurno mjesto u prirodi”, objasnili su.

Djelatnici su građanima također uputili nekoliko informacija o zmijama, koje je dobro znati:

Nakon što se probude iz hibernacije, zmije su nešto sporije pa se u ovo doba godina lakše uočavaju. Sunčaju se kako bi si podigle tjelesnu temperaturu.

Zmije izbjegavaju kontakt s ljudima. Osjećaju vibracije tla pa se sklanjaju pred njihovim dolaskom.

Važno je divljoj životinji ne prilaziti.

Ako zmiju želite fotografirati kako bismo vam pomogli u determinaciji vrste, učinite to sa sigurnog, udaljenog mjesta!

Ako mislite da vam je potrebna naša pomoć oko premještaja zmije, nazovite nas!

Toplije i vlažnije vrijeme izvuklo je iz zimskih skrovišta zmije koje su krenule u potragu za hranom. Često završe u blizini kuća i u dvorištima gdje zbog povoljnih uvjeta lako pronađu svoj omiljeni plijen – glodavce, jaja, kukce, gliste...

Igračke, gume, vrtna crijeva

Osim što ulaze u dvorište u potrazi za hranom, zmije često traže vodu. Tobogani, igračke i automobilske gume na tlu mogu skupljati kišnicu, koju zmije traže za hidrataciju. Fontane i ribnjaci privlače žabe, koje su zmijama također omiljena hrana.

Povišene terase i trijemovi

Prostori ispod povišenih trijemova izvrsna su mjesta za gniježđenje zmija jer pružaju sklonište, tamni su i vlažni, a tlo ispod trijema često je bogato insektima koji su slasni zalogaji zmijama.

Lišće, kamenje, drva

Lišće skupljeno na hrpu idealno je skrovište za zmije, odakle kamuflirane mogu vrebati svoj plijen. Jednako je i s kamenjem i kamenim zidovima i suhozidom, kao i s poslaganim drvima za ogrjev. Osim što mogu u miru vrebati plijen, mogu se i same sakriti od vremenskih uvjeta i predatora.

Potrebno je redovito održavanje, čišćenje i držanje svih ovih elemenata podalje od kuća koliko je moguće.