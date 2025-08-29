Ranko Ostojić: "U Hrvatskoj su osloboditelji i branitelji postali agresori i zabranitelji"

Bivši ministar unutarnjih poslova i saborski zastupnik SDP-a Ranko Ostojić oglasio se na društvenim mrežama, komentirajući aktualne polemike oko festivala u Benkovcu i Šibeniku. Njegova objava izazvala je pažnju jer je povukao usporedbe između rata u Gazi, Holokausta i Domovinskog rata.

„Kao što su Židovi od žrtve postali agresori, a Gaza ogroman koncentracijski logor u kome od gladi skapavaju Palestinci baš onako kako su nekad Židovi u Auschwitzu, tako su u Hrvatskoj osloboditelji i branitelji postali agresori i zabranitelji“, napisao je Ostojić.

Dodao je i: „Za ne FALIŠ reć i jedno i drugo su vrste rata, a rat se agresorima na kraju nikad ne isplati.“