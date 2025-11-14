Ranko Ostojić nakon novog napada u Zagrebu: "Jer čitanje je čin nedomoljublja"

U blizini Zagrebačkog Velesajma, gdje je ovih dana u tijeku popularni sajam knjiga Interliber, u četvrtak poslijepodne zabilježen je fizički napad. Prema informacijama s terena, skupina mladića napala je nešto prije 17 sati dvije mlađe osobe.

Policija je brzo stigla na mjesto događaja, a jedna osoba koja se dovodi u vezu s napadom trenutačno se nalazi pod nadzorom službenika. Za sada nije poznato kakve su ozljede napadnutih ni što je prethodilo incidentu, no istraga je u tijeku.

Događaj je izazvao niz reakcija na društvenim mrežama, a među prvima se oglasio i bivši ministar unutarnjih poslova te splitski SDP-ovac Ranko Ostojić. U svojoj objavi na Facebooku osvrnuo se na napad ironičnim komentarom: Jer čitanje je čin nedomoljublja. "Jer Bože sačuvaj da znaš hrvatski jezik. Jer 'njihova država – njihova pravila'."

Policija je najavila da će više detalja biti poznato nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.