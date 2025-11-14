Novi napad u Zagrebu. Ovaj put su žrtve bili srednjoškolci iz Dalmacije: "Zaskočili su ih"

Kod zagrebačkog Velesajma, gdje se ovih dana održava Interliber, zabilježen je fizički napad. Skupina mladića napala je malo prije 17 sati dvije mlađe osobe. Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem trenutno je pod nadzorom policije, potvrđeno jeza Index iz Policijske uprave zagrebačke.

Na mjestu događaja su policija i Hitna pomoć. Istraga je u tijeku. HTV neslužbeno doznaje da su napadnuti zadarski srednjoškolci.

"Djeca su dobro, hvala Bogu. Vjerujemo da se sad vraćamo doma, ali što se tiče psihičkog stanja djece, naravno da su uplašena, prepadnuta i nisu očekivali tako nešto. Jednostavno su ih zaskočili, to se dogodilo doslovno u pet sekundi", ispričala je za HTV svjedokinja napada koja je bila u pratnji djece.

Prije dva dana tučnjava na Trgu bana Jelačića

Podsjetimo, ovo se događa dva dana nakon što su na Trgu bana Josipa Jelačića u centru Zagreba mlađi pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys napali splitske srednjoškolce koji su u Zagreb došli na Interliber. U toj su tučnjavi ozlijeđena trojica maloljetnika.

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb. Tamo su im utvrđene lakše tjelesne ozljede. Dvojica su zadržana u bolnici, a jedan je odmah pušten.

Policija je nakon tučnjave na glavnom zagrebačkom trgu privela ukupno četiri osobe, od kojih su trojica maloljetnika. Punoljetna osoba je naknadno puštena zbog nedostatka dokaza, dok je trojici maloljetnika određen kućni pritvor.