Ranko Ostojić: "Ja, dragovoljac Domovinskog rata i hrvatski branitelj stojim uz Fališ"

Ranko Ostojić na Facebooku je javno podržao održavanja Fališa, festivala alternative i ljevice, u Šibeniku.

"Ja, dragovoljac Domovinskog rata, hrvatski branitelj stojim uz Fališ. Jel' netko vidio djevoj... ups, premijera, vladu i ratne zabranitelje", napisao je Ostojić uz plakat Fališa.

Podsjetimo, na tvrđavi Barone večeras će biti otvoren Festival alternative i ljevice – FALIŠ, koji će trajati do nedjelje.

Otvaranje će obilježiti izložba „Objektiv NDH“, predstavljanje knjige „Srebrenica, 30 godina poslije“ te projekcija dokumentarnog filma „Glasnije od oružja“, nakon koje će uslijediti razgovor s autorima i kulturnim djelatnicima.

Nakon prvog dana na Baroneu, festival će se preseliti na Malu ložu, gdje će se održavati diskusije, predavanja i okrugli stolovi posvećeni antifašizmu, kulturnoj memoriji i suvremenim društvenim pitanjima.

FALIŠ će i ove godine ponuditi platformu za dijalog o temama koje rijetko pronalaze mjesto u službenom javnom prostoru.