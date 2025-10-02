Rakitić poziva sve na Rivu: "Priključite se i podržimo jedni druge"

Race for the Cure predstavlja najveći europski sportski pokret posvećen zdravlju žena. Njegova je misija dvostruka – osigurati prijeko potrebna sredstva bolnicama i udrugama koje se bore protiv raka te istovremeno širiti svijest o važnosti prevencije i podrške oboljelima.

Utrci se svake godine priključuju brojni sudionici, od lokalne zajednice, institucija i udruga, do pojedinaca koji su sami prošli kroz iskustvo bolesti ili podržavaju nekoga tko jest. Ove godine dio te priče je i Ivan Rakitić, koji je preuzeo aktivnu ulogu u promociji događaja i uputio osobnu poruku podrške svima koji sudjeluju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Svakim korakom podržimo jedni druge. Priključite se i vi i postanite dio Hajdukovog tima", poručio je Raketa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)