Rakitić odgađa oproštajnu utakmicu, u Hajduku će volontirati

Iz krugova bliskih Ivanu Rakitiću (37) 24sata doznaju kako je proslavljeni nogometaš i reprezentativac ipak odlučio odgoditi svoju oproštajnu utakmicu, a čelnike kluba obavijestio je da će do kraja sezone u Hajduku raditi isključivo volonterski.

Nakon što se na kraju prošle sezone oprostio od Hajduka i aktivne igračke karijere, Rakitić je namjeravao napraviti oproštajnu utakmicu na Poljudu. U dogovoru s čelnicima kluba u reprezentativnoj su se stanci u Splitu trebali okupiti veterani Barcelone, Hajduka i reprezentacije Hrvatske, dio prihoda trebao je biti uplaćen u humanitarne svrhe, ali situacija u i oko kluba u ovom trenutku nije nimalo svečarska, dapače, jednostavno nije vrijeme za oproštajne utakmice pa je cijela priča za sada odgođena. Za neka bolja vremena ili trajno, zasad nije poznato...

Druga Rakitićeva tiče se Hajduka, u kojem obnaša dužnost tehničkog direktora. Rakitić je obavijestio čelnike kluba da će ubuduće raditi volonterski, bez ikakvih primanja, kako bi i na taj način pomogao klubu i pokazalo koliko mu je stalo. U zadnje vrijeme, poglavito nakon odlaska Gorana Vučevića, pojačao se pritisak na Rakitića, postavljaju se pitanja oko njegove uloge, čestih izbivanja, putovanja, neodlazaka na gostovanja.

S obzirom na to da je Rakitić s čelnicima Hajduka u startu dogovorio da će njegov angažman u klubu biti ograničen, kako zbog njegovih obiteljskih obaveza, tako i zbog školovanja koje je upisao u sklopu UEFA programa edukacije, našao se u nezahvalnoj situaciji. Stoga je donio odluku da će raditi bez naknade, volonterski, i tako pokazati kako ga uz Hajduk vežu emocije, a ne interes.