Rakitić iznenadio priznanjem: "Istina. Nazvao me Cristiano Ronaldo i rekao..."

Pred utakmicu Juventusa i Milana novinar Gazzete Dello Sport nazvao je Ivana Rakitića i zamolio ga za veliki intervju.

Legendarni Vatreni raspričao se s Talijanima i otkrio niz zanimljivosti.

Prvi susret s Modrićem?

Dobro se sjećam. 1.ožujka 2006., prijateljska utakmica Hrvatska – Argentina u Baselu. Igrao sam tada za Basel i već sam razmišljao o promjeni saveza. Otišao sam na stadion s klupskim ulaznicama, Luka je tog dana debitirao za reprezentaciju, a ljudi su mi govorili: ‘Vidiš, mogao bi igrati zajedno s njim’...

Nakon 13 godina provedenih zajedno u reprezentaciji Hrvatske, možete li reći – kakav je Luka Modrić u svlačionici?

Nije tip koji često drži govore, ali kad progovori – svi slušaju. Govori ozbiljno, konkretno, nikada ne viče, ali uvijek daje jasne upute. Voli se našaliti, no kad je vrijeme za ozbiljan rad, potpuno se koncentrira i pazi na svaki detalj.

Čujete li se često? Što kaže o Milanu?

Čuli smo se jučer. Luka je jako zadovoljan, pozvao me u Milano. Kaže da je nogomet ondje sasvim drukčiji nego u Španjolskoj, ali da mu jako odgovara. Presretan je zbog suigrača i života u Italiji – njegova obitelj uživa u ovom novom poglavlju, a nama nogometašima obitelj uvijek znači puno. Za sve to Luka mora zahvaliti Igliju Tareu – on ga je doveo u Milan.

Kakav je osjećaj vidjeti ga s 40 godina u dresu Milana?

Mislio sam da će karijeru završiti u Realu, ali kao prijatelju i bratu neopisivo mi je drago što ga vidim u Milanu. Slavit ću svaku njegovu pobjedu, i osobnu i momčadsku, kao da je moja.

Kao stručnjak, kako objašnjavaš da je Modrić s 40 godina i dalje najvažniji igrač Milana?

Treba razumjeti da je Luka potpuno drukčiji od drugih po načinu života i rada. Nogomet je danas drugačiji nego nekad, ali omogućuje samo onima koji rade besprijekorno – da produže karijeru. Luka voli svoj posao, on živi za nogomet i sve radi na pravi način, prenosi GOL.hr.

Govorimo o fizičkoj pripremi, zar ne? Što točno radi?

Ima svoj stručni tim, uključujući kondicijskog trenera s kojim svakodnevno trenira. No, iznad svega, Luka ima nogometnu inteligenciju koja ga izdvaja od svih ostalih — i to govorim s velikim poštovanjem prema drugima. Ima igrača koji su snažniji ili brži, ali Lukina inteligencija je na potpuno drugoj razini. On razumije igru i neprestano radi na sebi, i zato je sada u boljoj formi nego ikada.

Kako to postiže?

Ključ svega, to ste već shvatili, je u detaljima. Tajna uspjeha je biti sretan – samo ako si sretan, možeš igrati dobro.

Izravno pitanje: je li Modrić među deset najboljih igrača svih vremena?

Ne znam, ali sigurno je najbolji hrvatski nogometaš u povijesti.

Modrić će sutra biti na stadionu Juventusa. Godinama se pisalo o Rakitiću i Juventusu. Što je bilo s tim?

Dosta toga. Istina je da me Cristiano Ronaldo 2019. nazvao i rekao: ‘Dođi s nama u Juve’. Iskreno, volio bih da sam igrao u Italiji – to mi je možda jedina neispunjena želja u karijeri. Oduvijek sam imao veliko poštovanje prema talijanskom nogometu i vašem načinu života. Osim toga, veliki sam obožavatelj Gattusa, koji me prošle godine trenirao u Hajduku. Imate sjajnog izbornika, siguran sam da će ostvariti ono što svi priželjkujete.

Zašto se onda transfer u Juventus nikada nije ostvario? Zbog previsoke odštete?

Djelomično i zbog toga, a djelomično zato što sam tada bio igrač Barcelone. Ipak, mogu reći da sam imao sretnu karijeru – igrao sam za Barcelonu, vratio se u Sevillu i na kraju u Hajduk. Iako bi bilo zanimljivo okušati se u Italiji, ni ovako nije bilo nimalo loše.

Što se dogodilo s navijačima Juventusa ovog ljeta?

Objavio sam post na Instagramu u kojem sam želio poželjeti sreću Luki, ali sam slučajno koristio navijački poklič protiv Juvea. Nisam znao značenje, ispričao sam se i ispričavam se ponovno. Imam veliko poštovanje prema Juventusu, a sada ga vodi Tudor, Hrvat poput nas, koji je već prošle sezone napravio sjajan posao.