Rafali i pucnjevi odjekuju kod Novog Mesta, na terenu jake policijske snage

U utorak navečer, nešto prije 20:30 sati, u romskom naselju Žabjak u blizini Novog Mesta odjeknulo je više pojedinačnih i rafalnih pucnjeva, potvrdila je slovenska policija za 24ur.com. Na teren su odmah upućene brojne policijske patrole, kao i pripadnici Posebne policijske jedinice te Specijalne jedinice.

Prema zasad dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba, no policija je označila područje kao visokorizično te provodi intenzivne aktivnosti s ciljem osiguranja mjesta događaja i pronalaska počinitelja. Svjedoci s mjesta događaja navode kako su se u naselju čuli rafali i pucnjevi s više strana, što je izazvalo paniku među stanovnicima.

Pucnjava uslijedila nakon izvanredne sjednice o sigurnosti

Incident se dogodio neposredno nakon završetka izvanredne sjednice Gradskog vijeća Novog Mesta, na kojoj su, uz predstavnike gradske vlasti, sudjelovali i predstavnici slovenske vlade. Tema sjednice bili su novi sigurnosni i represivni planovi koji su uslijedili nakon brutalnog napada proteklog vikenda u istom gradu, piše slovenski 24ur.

Kako prenose slovenski mediji, u istom danu gradske su vlasti najavile pojačane policijske ophodnje i snažnije mjere protiv kriminala, no večernji incident pokazuje da je napetost u regiji Dolenjska i dalje visoka.

Policija: “Situacija je pod kontrolom, ali istraga je u tijeku”

Iz Policijske uprave Novo Mesto priopćeno je da su policajci tijekom večeri primili više poziva građana o pucnjavi u području Brezje – Žabjak te da su odmah reagirali.

“Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive snage. Situacija je pod kontrolom, ali policijske aktivnosti se nastavljaju. Cilj nam je pronaći odgovorne i osigurati sigurnost stanovnika,” navodi se u službenom priopćenju.

Policija za sada nije potvrdila identitet napadača ni moguće motive, ali naglašava da se radi o ozbiljnom incidentu te da će istraga potrajati.

Mještani uznemireni, pojačano prisustvo policije

Stanovnici naselja Žabjak i okolnih područja navode da su tijekom večeri čuli više serija pucnjeva te da su specijalne jedinice blokirale pristup naselju. Prema informacijama s terena, policija pretražuje kuće i vozila u potrazi za oružjem i mogućim osumnjičenicima.

Iako zasad nema potvrda o ozlijeđenima, napetost u naselju je velika, a policija je apelirala na građane da ostanu u svojim domovima dok operacija ne bude završena.