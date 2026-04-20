Radovi u Splitu na sve strane. Počele su brojne sanacije na više lokacije, evo gdje...

Grad Split danas je započeo novi ciklus radova na sanaciji pješačkih zona i nogostupa, sukladno planu i programu održavanja komunalne infrastrukture. Radovi se izvode na nekoliko lokacija u gradu.

Na području Čulića dvora započela je sanacija ulegnuća i oštećenja na dijelovima betonske galanterije. U sklopu zahvata postavit će se nova galanterija u sivoj nijansi, u skladu sa smjernicama Grada, te će se izvršiti i nivelacija postojeće površine. Očekivano trajanje radova je 15 dana, ovisno o stvarnom stanju na terenu.

U Ulici Ćirila i Metoda, po završetku radova koje provodi Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, uslijedit će radovi na izvedbi završnih slojeva kolničke konstrukcije. Radovi uključuju planiranje podloge, izradu tamponskog sloja te asfaltiranje u punom profilu, a planirani završetak je 24. travnja.

Opsežniji zahvat predviđen je u Gundulićevoj ulici, na potezu od Sukoišanske ulice do autobusne stanice kod Općinskog suda, gdje radovi započinju u utorak, 21. travnja. Ondje će se u punom profilu sanirati kameno opločenje nogostupa, što uključuje uklanjanje postojećeg sloja, pripremu podloge te ponovnu ugradnju očuvanog kamena, uz postavljanje novog kamena na preostalim površinama. Ujedno će se urediti i zelene površine u suradnji s tvrtkom Parkovi i nasadi d.o.o. Tijekom izvođenja radova pješacima će biti omogućen privremeni prolaz, a završetak zahvata planiran je do kraja svibnja.

"Građane se moli za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova te za poštivanje privremene regulacije prometa, prometne signalizacije i postavljenih zaštitnih ograda, kao i za suradnju u slučaju potrebe za izmještanjem vozila kako bi se radovi mogli odvijati nesmetano", javili su iz Grada Splita.