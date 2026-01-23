Radovi u Matoševoj u Splitu trajat će više od očekivanog. Evo zbog čega

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" na području Splita trenutačno se izvode opsežni radovi na sustavu odvodnje i vodoopskrbe, a dio zahvata odvija se i u Ulici Antuna Gustava Matoša.

Radovi se produljuju, poznat datum otvaranja

Kako je priopćeno, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi u Matoševoj ulici produžuju se do utorka, 27. siječnja 2026. godine. Nakon završetka ove faze, zapadni dio Ulice Antuna Gustava Matoša ponovno će biti otvoren za promet. Izvođači i nadležni mole građane za razumijevanje tijekom trajanja radova i privremene regulacije prometa.

Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, pod nazivom "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita", a cilj im je unaprjeđenje ključne infrastrukture i pouzdanosti komunalnih sustava.

Vrijednost projekta i financiranje iz EU fondova

Projekt "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" ukupno je vrijedan 321.282.030,49 eura. Prihvatljivi troškovi financiraju se 68,01 posto bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok se preostali dio od 31,29 posto sufinancira nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split. Provedbom projekta, navodi se, ispunjavat će se europski standardi u vodno-komunalnim djelatnostima – od zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda do direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju – uz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom na području aglomeracije Split – Solin.