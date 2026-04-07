Radovi u centru Klisa kasne zbog kiše i nabave, završetak ključnih faza planiran do jeseni

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma obratio se javnosti povodom aktualnih radova u samom središtu mjesta, istaknuvši kako je svjestan nezadovoljstva građana zbog dugotrajnog izvođenja projekta.

Kako je naveo, radovi su se odužili prvenstveno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnih kiša, ali i problema s nabavkom određenih instalacija koje se u sklopu projekta u potpunosti ukopavaju.

Unatoč izazovima, načelnik je iznio plan daljnjih aktivnosti. Do lipnja je predviđena izgradnja nogostupa, dok se nastavak radova planira u rujnu, kada bi trebala započeti ugradnja granitnih kocki na dionici od stadiona do skretanja za Ćaletiće. U sklopu uređenja predviđeno je i postavljanje ambijentalne rasvjete, čime će prostor dobiti dodatnu estetsku i funkcionalnu vrijednost.

Završna faza projekta obuhvatit će uređenje trga, čime bi centar Klisa trebao dobiti potpuno novo ruho.

Načelnik Vetma zahvalio je Županijskoj upravi za ceste Split na podršci, naglasivši kako su prihvatili predložena rješenja te sudjeluju u sufinanciranju projekta.