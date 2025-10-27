Radovi na dalekovodu, evo gdje sutra neće biti struje

Iz Elektrodalmacije Split obavještavaju potrošače da će u utorak, 28. listopada 2025., zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dijelovi općine Zmijavci privremeno biti bez napajanja električnom energijom.

Isključenje će trajati od 08:30 do 14:00 sati, a razlog su radovi na izmjeni stupova na dalekovodu.

Bez struje će u navedenom razdoblju biti korisnici u ulicama Domovinskog rata, Frankopanskoj, Put Svetog Lovre i Put Dikovače.

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te preporučuju da u vrijeme radova isključe osjetljive elektroničke uređaje iz napajanja.