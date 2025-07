Radno ljeto u Trogiru: Otvorena dva nova dječja igrališta, dovršena šetnica do kamenog mosta, napreduje obnova parka Garagnin

Gradonačelnik Ante Bilić sa suradnicima je održao još jedan hodajući kolegij, posljednji prije rujna kada će se nastaviti postojeća i aktivirati nova gradilišta diljem Trogira.

Ovom prilikom obišao je netom dovršeno dječje igralište, deseto u posljednjih osam godina, na istočnom dijelu nove plaže Saldun. Igralište je u upotrebi već nekoliko dana, a ono što će se dogoditi u narednom period je iscrtavanje zida igrališta prigodnim motivima koje će izvesti lokalni street art umjetnici.

“Osim toga, uskoro ćemo postaviti i još jednu postaju javnih bicikli odmah iznad igrališta uz cestu te još jednu novu javnu špinu. Do prije nekoliko godina u Trogiru nažalost nije bila nijedna. Prvu smo postavili onu na trgu ribarnica, dvije su na novoj šetnici na Brigima, jedna u Parku prijateljstva, jedna ovih dana stiže ispred školske dvorane, a jedna i ovdje pored novog igrališta u Saldunu. Nastojimo u svaki novi projekt ugraditi i to da bi građani i gosti imali jednostavan pristup pitkoj vodi”, ističe gradonačelnik Bilić.

Zadnjih nekoliko dana u upotrebi je i obnovljeno igralište u gradskom predjelu Balancane koje plijeni pažnju neobičnim centralnim igralom koje je izrađeno posebno za ovu lokaciju. Igralište se zove Tower King, dimenzija 12 x 11 x 6,5 metara i kao takvo najveće je u Dalmaciji, ako ne i šire.

„Ponosan sam što smo i po ovom pitanju podignuli letvicu i priuštili najbolje sadržaje našoj djeci. Igralište je projektirano točno po našim potrebama i zamislima i koliko vidim u večernjim satima već je dobilo potvrdu najmlađih sugrađana da im se sviđa. Osim samog tornja koji je izrađen od modernih i izdržljivih materijala, koji ima dva tobogana, mrežu za penjanje, tunel za spuštanje... te antistress podlogu, tu je i nova ljuljačka, prilagođena djeci s poteškoćama u razvoju, nekoliko klupa, klupe sa stolom tako da se roditelji isto mogu opustiti i odmoriti dok su djeca u igri. Veseli me ova investicija, ali čuvajmo javno dobro i učimo djecu da ga čuvaju“, poručio je gradonačelnik.

Trebat će se i odgovorno odnositi prema parku Garagnin koji će kroz osam mjeseci ponovno biti u svojoj pravoj funkciji. Ovdje će se radovi izvoditi cijelo ljeto s obzirom da se ne radi o teškim građevinskim radovima. U ovom trenutku izvođač uređuje sjeverni pristup parku te uklanja dio posječenog zelenila, većinom invazivnih vrsta i dio stabala koje su stručnjaci ocijenili bolesnima ili opasnima.

„Želimo vratiti stari sjaj Garagninu i ponovno ga otvoriti građanima koji ga nažalost i s razlogom godinama zaobilaze. Mnogi od mlađih sugrađana nisu nikad ni ušli ovdje jer im djeluje neprivlačno, ali došlo je vrijeme da se to promijeni. Radi se prema projektu i sve pod nadzorom stručnjaka. Početkom sljedeće godine imat ćemo obnovljen zeleni fond na jugozapadnom dijelu parka, uređenu šetnicu kroz park i potpuno novu opremu, od klupa do rasvjete. I to je samo početak jer odmah ćemo gledati kako nastaviti s novim fazama obnove koje se tiču preuređenja zgrade konjušnice, postavljanja ljetne pozornice... Garagnin je biser hortikulture i mislim da nema mediteranskog grada koji u samom centru ima takvo bogatstvo.“

Novim sjajem zasjao je cijeli pojas od kamenog mosta, ispod autobusnog kolodvora pa sve do plaže Brigi. Upravo je dovršena druga faza šetnice s biciklističkom stazom, od parkinga na Lokvicama do kamenog mosta.

„Ova investicija vizualno i funkcionalno podignula je ovu zonu koja je nažalost zbog zastarjelog kolodvora ostavljala loš dojam i bila neprikladno „predvorje“ staroj jezgri. Sada je to lijep produžetak postojećoj šetnici, s novim prilazom za osobe s invaliditetom, s novom zelenom zonom, manjim trgom, klupama... Uskoro idemo i treću fazu izgradnje šetnice, od lukobrana do pastoralnog centra nakon čega ćemo ukupno imati 1,1 km šetnice. U sklopu te investicije obnovit ćemo i plažu Brigi. U skoroj budućnosti nadam se i radovima na čiovskoj strani kako bismo dobili zaokružen pojas od kamenog, preko novog mosta i do starog čiovskog mosta, ali za to nam prvenstveno treba suradnja sa Županijom i Lučkom upravom za koje vjerujem da će konačno to staviti na listu prioriteta“, zaključio je gradonačelnik Bilić.