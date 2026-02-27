Close Menu

Radnik stradao na gradilištu, preminuo na mjestu

Stanovnica iz susjedstva kaže kako se na toj lokaciji već dulje vrijeme izvode građevinski radovi

Zagrebačka policija potvrdila je za 24 sata kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o nesreći u ulici Kralji u Svetoj Klari. "Zaposlenik je obavljao radove na visini i pao je i na mjestu preminuo", potvrdili su nam iz policije.

Susjeda je ispričala kako je riječ o gradilištu koje je tu neko vrijeme.

- Nisam ništa vidjela. U jednom trenutku sam vidjela policijska vozila kako skreću. Gradi se zgrada već neko vrijeme, ima nekoliko radnika koji rade na njoj - rekla je.

