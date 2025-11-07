Radnik očekivao 13. plaću. Kada je dobio izvod s računa, uslijedio je šok!

Kad je Vladimir Ričagov početkom ove godine primio obavijest iz svoje bankovne aplikacije, nije mogao vjerovati svojim očima.

Među njegovim kolegama kružile su glasine da bi tvornica, nakon uspješne godine, mogla isplatiti izdašnu 13. plaću, ali on tako nešto nije očekivao.

Uz 46.954 rubalja (nešto više od 500 eura), koje je primio kao regres, dobio je i dodatnih 7.112.254 rubalja (oko 76.300 eura), piše N1.

No veselje što je preko noći postao milijunaš u rubljima nije dugo trajalo – uskoro su ga počeli zvati iz računovodstva tvrtke i obavijestili ga da je uplata od sedam milijuna rubalja bila pogreška te da mora vratiti novac.

Vladimir je tvrtki iz Hanti-Mansiyska najprije predložio da mu svaki mjesec obustave 20 posto plaće, no tvrtka je prijedlog odbila i tužila ga, piše američko izdanje lista The Sun.

Dokumenti koje je poslodavac priložio pokazuju da je uplata zapravo bila namijenjena plaćama 34 zaposlenika u potpuno drugom poslovnom ogranku.

Tvrtka također navodi da je do sporne uplate došlo zbog pogreške u računalnom programu.

Konačnu odluku donio je nakon "savjetovanja" s internetom

Potom se Vladimir posavjetovao s internetom i odlučio drukčije. Sada tvrdi da novac ne namjerava vratiti.

„Kad sam provjerio informacije na internetu, shvatio sam sljedeće: ako se radi o tehničkoj pogrešci, imam pravo zadržati novac, ali ako je riječ o računovodstvenoj pogrešci, moram ga vratiti“, rekao je Ričagov za televizijski program Channel 5.

„Kasnije sam saznao da se radilo o tehničkoj pogrešci, pa sam odlučio da mogu zadržati novac.“

Ričagov se poziva i na to da je u milijunskoj uplati bilo naznačeno da se radi o plaći.

Tvrdi i da su molbe tvrtke za povrat novca brzo prerasle u prijetnje, pa je kupio novi automobil, promijenio broj telefona i sa svojom obitelji preselio u drugi grad.

Rekao je da su se bojali za svoju sigurnost i dodao: „Uostalom, radilo se o velikom novcu.“

Direktor: 13. plaće nije bilo

Roman Tudačkov, privremeni izvršni direktor tvrtke, izjavio je: „Takozvane 13. plaće nije bilo – radilo se o pogrešnoj uplati. Imamo sudski nalog i djelujemo unutar pravnog sustava putem našeg pravnog odjela. Njegovo objašnjenje je čudno, ali još jednom naglašavam: riješit ćemo stvar pravnim putem.“

Slučaj je sada stigao do Vrhovnog suda, koji će donijeti konačnu presudu, a do tada je sud zamrznuo Vladimirove račune.