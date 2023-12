Radnik objavio video betoniranja obale pa napravi problem: "Šta gosti vole nego beton"

Jedan korisnik Tik-Toka objavio je na toj društvenoj mreži video gdje mu kolega nalijeva betonom doslovno morske škrape, što nipošto ne bi smio tek tako raditi. No, kako priča uvijek ima dvije strane, tako je Morski.hr. pokušali saznati tu drugu. Mjesto radnje je Lun na otoku Pagu, koji spada pod Grad Novalju. A taj grad je radove i naručio.

Veseli radnik često objavljuje videa s dalmatinskih i kvarnerskih gradilišta, gdje se lijepo može vidjeti koliko je unosan posao betoniranja.

- Evo tarzana, evo ga... betona... mijenja djelatnost, k'o čarape - viče snimatelj, dok mu kolega izlijeva tone betona po željeznoj armaturi, postavljenoj po škrapama.

Najprije su došli do tvrtke u kojoj radi, kako bi vidjeli je li im netko dao dozvolu za betoniranje uz more?

- Naravno, pa ne bi radili takav posao na svoju ruku. Pomorsko dobro ne smije se devastirati - kazao je ljubazno čovjek iz građevinske tvrtke čiji je autor snimke zaposlenik i dodao kako su posao dobili putem javne nabave od grada Novalje.

Nedugo nakon razgovora, video je uklonjen s društvene mreže gdje je dobio poprilično negativnih komentara, no nastavio se dijeliti putem raznih grupa zgroženih građana.

U interesu javnosti je bilo provjeriti i ovaj slučaj betoniranja pomorskog dobra, pa su iz Grada Novalje dobili potvrdu da su doista oni naručili radove, no, kako kažu, radi se o popravci štete od nevremena, kad je jedan jači grbin uništio betonsko sunčalište, popločano benkovačkim kamenom.

- To se radi od strane grada, no rade se i drugi radovi na pomorskom dobru, prema inicijativi mjesnog odbora Lun. Tu je prije nekih mjesec-dva došlo do uništenja sunčališta, koje je bilo postojeće, predio Figurica Lun. Grad Novalja pokrenuo radove na uređenju, pa su radovi prošireni. To je jednostavna nabava, radovi u vrijednosti 37 tisuća eura - kazao je Ivan Peranić iz Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Novalje.

- Ta strana grada Novalje, okrenuta prema otocima, ima problema s grbinima koji devastiraju obalu. Takva sunčališta su napravljena tko zna kako i tko zna kad, betonirana je bila samo zemlja bez armature, koju su sada radnici postavili - kaže Peranić.

"Trenutno stojimo u vakuumu pravne sigurnosti, gdje nitko ništa ne zna"

I tu sad priča postaje komplicirana...

Naime, prema novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, ovakve intervencije u prostoru se više ne smiju raditi, već se čeka Uredba Vlade, potvrđuje Prenić.

- Ni ljudi iz Ministarstva nemaju odgovor na ovo. Čeka se Uredba Vlade koja još nije ni na javnom savjetovanju, kao što se čeka i Pravilnik o planu upravljanja o pomorskom dobru.

U Zakonu o gradnji, doduše, stoji da lokalna samouprava može graditi jednostavne građevine poput ove koje ne traže glavni projekt. A mi stojimo u vakuumu pravne sigurnosti gdje ne znamo kako će netko reagirati na uređenje jednostavnih građevina, poput sunčališta, dječjih igrališta, tuševa… možeš se naći u problemu, a iskreno niti si ga htio niti namjeravao napraviti - zaključuje i pokazuje kako je ovo sunčalište izgledalo prije uništenja i najnovije "sanacije".

Važan Zakon o pomorskom dobru je donesen i u primjeni je od kraja srpnja ove godine, no da bi se u potpunosti počeo primjenjivati, potreban je čitav niz pravnih akata i uredbi, koje se na Jadranu čekaju... Drugim riječima, more nešto uništi na pomorskom dobru ili ispravnije rečeno "vrati u prvobitno stanje", na jedinicama lokalne samouprave je da to "poprave", ali pravno još nitko ne zna kako!