Radite li i vi ovo? Dućani počeli naplaćivati isprobavanje proizvoda jer masa ljudi isproba pa naruči online

Sve je češći scenarij koji frustrira vlasnike fizičkih trgovina: kupci dolaze u prodavaonicu, isprobavaju proizvode, traže stručne savjete, a zatim isti taj artikl naručuju putem interneta po nižoj cijeni. Pojedini trgovci u Njemačkoj odlučili su tome stati na kraj – naplatom savjetovanja.

Kako piše Fenix Magazin, obiteljska tvrtka Kranz, specijalizirana za prodaju školskih torbi u Bochumu i Hagenu, redovito se susretala s kupcima koji bi sat vremena tražili savjete, a istodobno na mobitelu uspoređivali cijene i proizvod naručivali online.

"Savjetovali bismo kupce po sat vremena, a oni bi za to vrijeme paralelno na mobitelu guglali gdje ima jeftinija torba. To nas je neizmjerno ljutilo", izjavila je vlasnica Stefanie Kranz za njemački WDR.

25 eura za savjet – ili kupnja

Zbog takve prakse trgovina je uvela naknadu od 25 eura za savjetovanje. Ako se kupac na kraju odluči na kupnju, taj se iznos odbija od cijene proizvoda. U suprotnom, naknada ostaje trgovini kao kompenzacija za utrošeno vrijeme zaposlenika.

Sličnu praksu primjenjuje i specijalizirana trgovina „Skate & Glide“ u Berlinu, koja također naplaćuje 25 eura za stručne konzultacije bez obveze kupnje.

Fenomen "showroominga“

Ova pojava poznata je pod nazivom „showrooming“ – kupci u fizičkoj trgovini razgledavaju i testiraju proizvode, a zatim ih kupuju online po povoljnijoj cijeni. Trgovci upozoravaju da takva praksa stvara ozbiljne probleme jer oni snose troškove prostora, zaposlenika i stručnog savjetovanja.

Prema anketi agencije YouGov, oko trećine potrošača u Njemačkoj koristi savjete u fizičkim trgovinama kako bi kasnije, nakon usporedbe cijena, proizvod kupili putem interneta.

Sve više trgovaca stoga traži načine kako zaštititi svoj rad i spriječiti, kako kažu, „krađu savjeta“.