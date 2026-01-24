Radionice u Splitu – Priča iz Splitsko-dalmatinske županije: Primorski Dolac u dječjim crtežima

U srijedu, 21. siječnja 2026. godine, od 16:00 do 18:00 sati, u prostorijama Gradski kotar Gripe (Matice hrvatske 16, Split), održana je radionica za djecu u organizaciji Udruga Ana.

Radionica je bila posvećena upoznavanju djece s bogatstvom Splitsko-dalmatinska županija kroz Priču o Primorskom Dolcu, koju su djeca istraživala i doživjela kroz crtež, razgovor i maštu. Kroz likovni izraz djeca su prikazivala prirodu, kuće, polja, ljude i osjećaje koji vežu jedno malo mjesto s velikom zajednicom kojoj pripada. Svaki crtež nosio je osobni doživljaj – uspomenu, zamišljeni prizor ili emociju – čime je radionica postala prostor slobodnog izražavanja i stvarnog učenja kroz iskustvo.

Radionicu je vodila Marina Baraban, koja je naglasila koliko je ovakav pristup vrijedan za djecu:

„Djeca su kroz crtež pokazala koliko snažno doživljavaju priče o mjestima i ljudima. Primorski Dolac su prikazivali srcem – bez zadrške, s toplinom i iskrenošću. Upravo ovakve radionice omogućuju djeci da se izraze slobodno, razvijaju kreativnost i osjećaj pripadnosti zajednici.“

Posebna vrijednost radionice bila je u tome što su djeca učila o kulturnoj i lokalnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije na njima blizak i razumljiv način, povezujući priču, sliku i osobno iskustvo. Kroz zajednički rad poticala se suradnja, međusobno uvažavanje i radoznalost, a učenje je prirodno prelazilo u igru i stvaranje.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je širi značaj ovakvih aktivnosti:

„Kroz ovakve radionice djeca ne uče samo crtati – ona uče razumjeti prostor u kojem žive, razvijaju empatiju, samopouzdanje i osjećaj povezanosti. Nadamo se da će programi Udruge Ana i u 2026. godini imati podršku kako bismo ovakve sadržaje mogli provoditi kontinuirano i proširiti ih na još više djece i sredina.“

Udruga Ana s posebnom nadom gleda prema 2026. godini te vjeruje u nastavak i jačanje podrške Grad Split, Splitsko-dalmatinske županije, lokalnih poduzetnika, ustanova i svih ljudi dobre volje. Upravo zajedničkim djelovanjem moguće je osigurati stabilnost i kontinuitet programa koji djeci pružaju sigurno, poticajno i kreativno okruženje za rast i razvoj.

Radionica „Primorski Dolac u dječjim crtežima“ još je jednom pokazala da učenje kroz priču i kreativnost ostavlja dubok trag – dječji crteži postaju most između mjesta, generacija i budućnosti zajednice, a ulaganje u ovakve programe znači ulaganje u djecu, njihovu maštu i osjećaj pripadnosti svijetu koji zajedno gradimo.