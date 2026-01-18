Radionica za djecu u Splitu povezuje grad i zaleđe Splitsko-dalmatinske županije

U Splitu će se u četvrtak, 21. siječnja 2026. godine, u prostorijama Gradskog kotara Gripe održati radionica za djecu u organizaciji Udruge Ana, koja ovoga puta povezuje grad i zaleđe Splitsko-dalmatinske županije kroz temu Primorskog Doca. Djeca će kroz crtanje, razgovor i maštu izražavati kako doživljavaju ovo mjesto, njegovu prirodu, ljude i zajednicu, ali i zamišljati njegovu budućnost.

Radionicu vodi Marina Baraban, a cilj joj je potaknuti kreativnost, empatiju i osjećaj pripadnosti, osobito kod djece kojoj je potrebna dodatna podrška. Iz Udruge Ana ističu kako ovakve aktivnosti jačaju povezanost grada i manjih sredina te doprinose razvoju uključive i solidarne zajednice, uz poziv institucijama i lokalnoj zajednici da podrže nastavak i širenje programa.