Radionica za buduće programere: "Osnove Arduina" u Dubrovniku

U sklopu obilježavanja svjetskih dana Arduina 2026, Informatički klub Futura u suradnji s Zajednicama tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije organizira radionicu Osnove Arduina u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik na adresi Obala pape Ivana Pavla II 44a (zgrada autobusnog kolodvora – ulaz s desne strane iza oslikanog zida) u petak 27. ožujka u 17:00.

Radionica „Osnove Arduina“ namijenjena je učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole te srednjoškolcima i studentima. Radionica traje 90 minuta. Prvo će se prezentirati Arduino tehnologija, razne vrste Arduino razvojnih pločica, te projekti koji se mogu realizirati pomoću Arduina. Zatim će se uz praktičan rad polaznika spajati osnovne elektroničke komponente, te programirati u Arduino IDE razvojnom okruženju.





Broj mjesta na radionicama je ograničen, stoga se potrebno prijaviti na željenu radionicu putem poveznice.



Arduino dani su 48 satni događaj organiziran od strane Arduino zajednice i Arduino osnivača na kojem se kroz razna događanja u cijelom svijetu ljudima želi približiti Arduino tehnologija, te pokazati što se sve može napraviti s tom tehnologijom.



