Radionica o holističkom pristupu liječenju raka u Splitu: Udruga Caspera okuplja pacijente, stručnjake i zajednicu

Povodom Dana borbe protiv raka, Udruga Caspera organizira edukativnu radionicu pod nazivom Informirani, povezani, osnaženi, koja će se održati 6. veljače u 18 sati u Hotel Marvie.

Gost radionice bit će dr. sc. Ivana Domljanović, hrvatska znanstvenica i stručnjakinja za holističku onkologiju, koja trenutačno djeluje kao viša znanstvenica na Sveučilištu u Fribourgu u Švicarskoj. U svom radu dr. Domljanović povezuje suvremena znanstvena istraživanja, epigenetiku i medicinu životnog stila, s posebnim naglaskom na utjecaj prehrane, tjelesne aktivnosti, sna i upravljanja stresom na gene, imunitet i tijek bolesti.

Polazeći od stava da geni nisu naša sudbina, dr. Domljanović zagovara cjelovit pristup liječenju raka koji ne obuhvaća samo bolest, već i osobu u cijelosti – njezino tijelo, um i svakodnevni život.

Cilj radionice je pomoći sudionicima da prepoznaju stvarne potrebe osoba nakon dijagnoze, lakše razumiju prve korake suočavanja s bolešću te dobiju temeljne smjernice holističke podrške – fizičke, emocionalne i životne. Poseban naglasak stavlja se i na ulogu zajednice, informiranosti i aktivnog sudjelovanja u procesu ozdravljenja.

Obavezna prijava

Radionica je namijenjena osobama koje žive s dijagnozom raka ili su je preboljele, ali i stručnjacima te članovima zajednice koji žele pružiti kvalitetniju, empatičniju i informiraniju podršku.

Prijave su otvorene putem e-mail adrese info@caspera.hr, a organizatori poručuju kako žele zajedno graditi prostor znanja, razumijevanja i podrške.