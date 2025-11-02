Radio NU lansirao mobilnu aplikaciju! Jedan kanal posvetili su Thompsonu

Radio NU, jedan od najbrže rastućih lokalnih medijskih projekata u Dalmaciji, od danas je dostupan i putem službene mobilne aplikacije za iOS i Android uređaje. Nova aplikacija omogućuje slušateljima da svoj omiljeni radio, vijesti i sadržaje nose uvijek sa sobom – doslovno "u džepu".

Aplikacija je besplatna, jednostavna za korištenje i dizajnirana tako da korisnicima pruži brz i intuitivan pristup prijenosu uživo, portalu www.nu.com.hr te svim društvenim mrežama Radio NU-a.

Poseban kanal posvećen hrvatskom zvuku

Posebnost aplikacije je i poseban kanal Marko Perković Thompson, namijenjen slušateljima koji vole prepoznatljiv hrvatski zvuk. Time Radio NU dodatno proširuje svoju ponudu sadržaja i približava se raznovrsnim ukusima svoje publike.

Idejni i tehnički autor aplikacije je Josip Burazim, Imoćanin s njemačkom adresom, koji je uspješno spojio tehnološko znanje i lokalni identitet u moderan i funkcionalan medijski projekt.

"Cilj nam je bio omogućiti da Radio NU postane dostupan svima, bilo gdje i bilo kada. Ovo je još jedan korak prema modernijem, bržem i povezanijem medijskom iskustvu", poručili su iz Radija NU.

Preuzmite aplikaciju

Radio NU aplikaciju možete besplatno preuzeti putem službenih trgovina:

App Store: https://apps.apple.com/de/app/radio-nu/id6748285909

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appucinoo.radio_nu